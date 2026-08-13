Suudi Pro Lig, küresel futbolda bir güç merkezine dönüştü ve Al-Shabab FC de bu hikâyenin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Sık sık “Beyaz Aslanlar” olarak anılan Riyad merkezli bu dev kulüp, başkentin en eski spor kurumu olma özelliğini taşıyor ve profesyonel oyunda büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

SHG Arena'da bir iç saha maçını izlemek, samimi ve dünya standartlarında bir atmosfer sunuyor. Stadyumun tasarımı, her koltuğun ön sıradaymış hissi vermesini sağlayarak sizi aksiyonun tam merkezine yerleştiriyor. İster Büyük Dörtlü'den biriyle yüksek tansiyonlu bir karşılaşma olsun, ister standart bir lig maçı, siyah-beyazlı taraftarların enerjisi eşsizdir.

GOAL, bulunması zor biletlerin peşine düşmekten oturma kategorilerini anlamaya kadar 2026/27 sezonunda yolunuzu bulmanız için taktik rehberiniz olsun; böylece Beyaz İn'e siz de yerinizi alabilirsiniz.

Al-Shabab'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Al-Shabab'ın 2026/27 sezonu 13 Ağustos'ta sahasında Al Qadsiah karşısında başlıyor ve 28 Mayıs 2027'ye kadar sürüyor. Aşağıda, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle Suudi Pro Lig'in aralık ortası ile şubat ortası arasında ara vereceği dönemi de kapsayan, King Cup dahil kulübün tam fikstürü yer alıyor.

Tarih ve Saat (KSA) Karşılaşma Turnuva Biletler 13 Ağu 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Lig Biletler 16 Ağu 2026 - 14:00 Al-Wehda - Al Shabab King Cup Biletler 22 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 25 Ağu 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Riyadh Suudi Pro Lig Biletler 30 Ağu 2026 - 12:05 Al Hazem - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 4 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Hilal Suudi Pro Lig Biletler 9 Eyl 2026 - 11:55 Al Kholood - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 10 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al-Fayha Suudi Pro Lig Biletler 17 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al-Taawoun Suudi Pro Lig Biletler 9 Eki 2026 - 13:00 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 15 Eki 2026 - 13:00 Al Shabab - Al-Faisaly Suudi Pro Lig Biletler 22 Eki 2026 - 13:00 Al Fateh - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 29 Eki 2026 - 13:00 Al Shabab - Al Ahli Suudi Pro Lig Biletler 5 Kas 2026 - 12:00 Abha - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 20 Kas 2026 - 12:00 Al Shabab - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig Biletler 26 Kas 2026 - 12:00 Al Nassr - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 3 Ara 2026 - 12:00 Al Shabab - Neom SC Suudi Pro Lig Biletler 10 Ara 2026 - 12:00 Al Diriyah - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 14 Ara 2026 - 12:00 Al Qadsiah - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 11 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Khaleej Suudi Pro Lig Biletler 18 Şub 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 25 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Hazem Suudi Pro Lig Biletler 11 Mar 2027 - 14:00 Al Hilal - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 18 Mar 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Kholood Suudi Pro Lig Biletler 2 Nis 2027 - 13:00 Al-Fayha - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 8 Nis 2027 - 13:00 Al-Taawoun - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 15 Nis 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Ittihad Suudi Pro Lig Biletler 18 Nis 2027 - 13:00 Al-Faisaly - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 22 Nis 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Fateh Suudi Pro Lig Biletler 29 Nis 2027 - 13:00 Al Ahli - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 6 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Abha Suudi Pro Lig Biletler 12 May 2027 - 13:00 Al-Ettifaq - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 20 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Nassr Suudi Pro Lig Biletler 24 May 2027 - 13:00 Neom SC - Al Shabab Suudi Pro Lig Biletler 28 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Diriyah Suudi Pro Lig Biletler

Suudi Pro Lig, 34 haftalık tam takvimini aşamalı olarak açıklıyor; bu nedenle sezon ilerledikçe yeni fikstürler eklenecek. Yayın gerekçeleriyle başlama saatleri maç gününe yakın bir tarihte hâlâ değiştirilebilir.

Al-Shabab 2026/27 biletleri nasıl alınır?

SHG Arena'da Beyaz Aslanlar'ı izlemek için girişinizi güvence altına almak, temel olarak Resmi Al-Shabab Bilet Portalı üzerinden yönetilen, sadeleştirilmiş bir dijital süreçtir.

Standart lig biletleri genellikle maçın başlama saatinden 10 ila 14 gün önce satışa çıkarken, Büyük Dörtlü'ye karşı oynanan maçlar gibi yüksek profilli etkinlikler, hızla tükenen biletleri kaçırmamak için erken planlama ve satın alma gerektiriyor.

Ayrıca Al-Hilal gibi takımlara karşı yüksek talep gören karşılaşmalar da dahil olmak üzere Al-Shabab biletlerini Ticombo gibi ikincil platformlarda bulabilirsiniz; resmi kontenjanlar tükendiğinde bu platformlar koltuğunuzu güvence altına almak için güvenilir bir yol sunuyor.

Al-Shabab biletleri ne kadar?

Fiyatlandırma her taraftara hitap edecek şekilde tasarlandı. SHG Arena'da standart giriş biletleri 30 SAR ile 100 SAR arasında değişirken, premium koltuklar genellikle 250 SAR ile 500 SAR arasında konumlanıyor. Gurme ağırlama hizmeti ve stadyumun en iyi manzaralarını arayanlar için seçkin VIP & Silver Lounges fiyatları 1.200 SAR'dan başlıyor.

Webook üzerindeki resmi kontenjanlar tükenirse, Ticombo gibi doğrulanmış ikincil platformlar büyük maç günleri için bilet arayan taraftarlar açısından güvenilir bir alternatif işlevi görüyor.

2026/27'de Al-Shabab'dan ne beklenmeli?

1947'de kurulan Al-Shabab FC, Riyad'ın en eski spor kulübü ve ülkenin futbol tarihinin devasa sütunlarından biri. Altı kez Suudi Pro Lig şampiyonu olan ve üst üste üç lig şampiyonluğu kazanan ilk takım unvanını taşıyan “Beyaz Aslanlar”, başkentin dirençli ve rekabetçi ruhunu temsil ediyor ve uzun süredir Suudi futbolunun en üst seviyesinin demirbaşlarından biri olarak yer alıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki 2025/26 sezonu, eski Real Sociedad teknik direktörü için zıtlıklarla dolu bir dönem oldu. İç sahnede Al-Shabab, Suudi Pro Lig'i 12. sırada bitirdi ve King's Cup'ta çeyrek finale yükseldi; bu sonuçlar kulübün hedeflerinin gerisinde kaldı. Ancak kıtasal sahnede Al-Shabab çok daha güçlü bir kampanya geçirdi ve Gulf Club Champions League finaline kadar yükselerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Alguacil, 2026/27'de de kulübenin başında kalıyor; kulüp ise bu kıtasal vaadi sürdürülebilir yerel forma dönüştürmeyi ve yeniden Büyük Dörtlü'ye yaklaşmayı hedefliyor.

SHG Arena'nın tarihi

Eskiden Prince Khalid bin Sultan Stadium olarak bilinen SHG Arena, modern bir futbol sahasından çok daha fazlası; Al-Shabab'ın dönüşümünün ve Suudi Arabistan'daki “butik” stadyumların geleceğinin bir simgesi.

15.000 kapasiteli bu “butik” stadyum, Riyad'ın spor sahnesinin taktik kalbi konumunda. Dikdörtgen ve futbola özel tasarımı, atletizm pistini kaldırmak ve taraftarları oyuna daha da yaklaştırmak için geliştirildi; böylece “White Den”den yükselen her tezahürat doğrudan sahada yankı buluyor. Kuzeydeki Al-Sahafa bölgesinde, Dr. Sulaiman Al-Habib Metro istasyonunun yakınında uygun bir konumda yer alan arena; modernize edilmiş VIP locaları, konfor için ortak membran çatı ve kulübün resmi genel merkezinin sahada bulunmasıyla premium bir maç günü deneyimi sunuyor. Al-Shabab, şu anda iç saha maçlarında mekânı Riyad'ın diğer kulübü Al-Riyadh ile paylaşıyor.