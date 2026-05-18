Al-Shabab 2025/26 biletleri nasıl alınır: ROSHN Suudi Ligi fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, küresel bir futbol gücü haline geldi ve bu dönüşümün merkezinde Al-Shabab FC yer alıyor. Genellikle "Beyaz Aslanlar" olarak anılan bu Riyad merkezli dev kulüp, başkentteki en eski spor kurumu olup profesyonel futbolda hâlâ büyük bir etkiye sahip.

Taktiksel futbolda bir ustalık dersi izlemek isteyen taraftarlar için Al-Shabab, eşsiz bir deneyim sunuyor. Üç kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan ilk kulüp olması da dahil olmak üzere, başarı geleneğiyle tanınan kulübün kimliği, teknik yetenek ve sadık, köklü bir taraftar kitlesi üzerine kuruludur.

SHG Arena'da bir iç saha maçına katılmak, samimi ve dünya standartlarında bir atmosfer sunar. Stadyumun tasarımı, her koltuğun ön sıradaymış gibi hissettirmesini sağlayarak sizi aksiyonun tam merkezine yerleştirir. İster yüksek bahisli Riyad Derbisi ister standart bir lig maçı olsun, siyah-beyazlı taraftarların enerjisi eşsizdir.

Bulması zor biletleri takip etmekten koltuk kademelerini anlamaya kadar her konuda size yardımcı olarak, ikonik sarı-siyah duvarın içinde yerinizi almanızı sağlar.

Al-Shabab'ın 2026'daki maçları

Tarih ve Saat (Suudi Arabistan) Maç Programı Biletler 7 Mart 2026 - 23:00 Al Ettifaq - Al Shabab Bilet 14 Mart 2026 - 23:00 Al Shabab - Al Okhdood Bilet 5 Nisan 2026 - 22:00 Al Riyadh - Al Shabab Bilet 10 Nisan 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Ittihad Bilet 23 Nisan 2026 - 22:00 Al Qadsiah - Al Shabab Bilet 28 Nisan 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Fateh Bilet 2 Mayıs 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Taawoun Bilet 7 Mayıs 2026 - 22:00 Neom SC - Al Shabab Bilet 13 Mayıs 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Nassr Bilet 21 Mayıs 2026 - 22:00 Al Najma - Al Shabab Bilet

Al-Shabab 2025/26 biletleri nasıl satın alınır?

SHG Arena'da White Lions'ı izlemek için biletinizi almak, esas olarak Resmi Al-Shabab Bilet Portalı üzerinden yönetilen, kolay bir dijital işlemdir.

Standart lig biletleri genellikle maçın başlamasından 10 ila 14 gün önce satışa sunulurken, Riyad Derbisi gibi ilgi gören etkinlikler için biletlerin hızla tükenmesini önlemek amacıyla erken planlama ve satın alma yapılması gerekir.

Al-Shabab biletlerini StubHub gibi ikincil platformlarda da bulabilirsiniz. Bu platformda, Al-Nassr ile yapılacak maç da dahil olmak üzere maç biletleri yaklaşık 35 SAR'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Al-Shabab biletleri ne kadar?

Fiyatlandırma, her taraftarın bütçesine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. SHG Arena'da Standart Giriş biletleri 30 SAR ile 100 SAR arasında değişirken, Premium Koltuklar genellikle 250 SAR ile 500 SAR arasındadır. Gurme ikramlar ve stadyumun en güzel manzarasını arayanlar için, seçkin VIP ve Silver Lounge biletleri 1.200 SAR'dan başlar.

Webook’taki resmi bilet kotası dolmuşsa, StubHub gibi güvenilir ikinci el platformları alternatif bir seçenek sunar; önemli maç günleri için bilet fiyatları genellikle 55 SAR civarında başlar.

2026'da Al-Shabab'dan ne beklemeli?

1947 yılında kurulan Al-Shabab FC, Riyad'ın en eski spor kulübü ve ülkenin futbol tarihinin en önemli direklerinden biridir. Altı kez Suudi Pro Ligi şampiyonu ve Premier Lig'de üst üste üç kez şampiyon olan ilk takım olan "Beyaz Aslanlar", başkentin dirençli ve rekabetçi ruhunu temsil eder ve uzun süredir hem ulusal hem de bölgesel yarışmalarda baskın bir güç olarak kabul edilir.

2025/26 sezonunda Al-Shabab, Imanol Alguacil'in yönetiminde iddialı gelişimini sürdürmektedir. Kulüp, kadrosunu agresif bir şekilde güçlendirerek, Belçikalı ikon Yannick Carrasco ve efsanevi forvet Abderrazak Hamdallah'ın dünya çapındaki deneyimini Yacine Adli, Josh Brownhill ve Wesley Hoedt gibi yüksek profilli transferlerle birleştirdi. Bu taktiksel kadro, her büyük ödül için "Büyük Dörtlü"ye meydan okumak üzere tasarlanmış olup, lig şampiyonluğunu Al-Sahafa bölgesine geri getirmeyi ve Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ndeki statüsünü sağlamlaştırmayı hedefliyor.

SHG Arena'nın Tarihi

Eskiden Prens Khalid bin Sultan Stadyumu olarak bilinen SHG Arena, modern bir futbol sahasından çok daha fazlasıdır; Al-Shabab'ın dönüşümünün ve Suudi Arabistan'daki "butik" stadyumların geleceğinin bir sembolüdür.

15.000 kişi kapasiteli bu "butik" stadyum, Riyad'ın spor dünyasının taktiksel kalbidir. Dikdörtgen şekilli ve futbol için özel olarak tasarlanan bu stadyum, atletizm pistini ortadan kaldırarak taraftarları sahadaki aksiyona daha da yaklaştırmak üzere inşa edildi; böylece "Beyaz Yuva"dan yükselen her tezahüratın sesinin doğrudan sahaya yankılanması sağlanıyor. Dr. Sulaiman Al-Habib Metro istasyonunun yakınındaki kuzey Al-Sahafa bölgesinde elverişli bir konuma sahip olan stadyum, modernize edilmiş VIP locaları, konfor için ortak membran çatı ve tesis içinde kulübün resmi genel merkezi ile maç günlerinde birinci sınıf bir deneyim sunar.