Al-Salamy itiraf ediyor: Dünya Kupası'na öğrenmek ve eğlenmek için geldik

Ürdün Milli Takımı Teknik Direktörü Faslı Jamal El-Salamy, "El-Nashami"nin 2026 Dünya Kupası finallerinde yer aldığı grubun zorluğunu kabul ederek, Ürdün Milli Takımı'nın turnuvaya deneyim kazanmak ve Ürdün futbolunu onurlandırmak amacıyla katılacağını vurguladı.

Ürdün milli takımı, kura çekiminde Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile birlikte 10. gruba düşmesinin ardından, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

"Al-Nashami", 17 Haziran'da Avusturya ile karşılaşarak turnuvadaki yolculuğuna başlayacak, ardından 23 Haziran'da Cezayir ile karşılaşacak ve 28 Haziran'da Arjantin ile oynayacağı zorlu maçla grup aşamasını tamamlayacak.

Al-Salamy, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası başlamadan önce Ürdün milli takımının oynadığı hazırlık maçları hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz günler, Dünya Kupası'na hazırlanmak için son fırsatımızdı, bu nedenle oyuncuların yüksek teknik seviyelere alışması için zorlu maçlar oynamaya özen gösterdik."

"Hazırlık maçları faydalı oldu ve hedeflerimize ulaştık. Sonuçlar bizim için tek amaç değildi. Milli takımın performansı maçtan maça gelişti, tüm oyuncular hazır. İlk maçtan önce 5 günümüz var ve Ürdün milli takımına yakışır bir performans sergileyebilecek oyuncularımız var" diye ekledi.

"Milli takımla iki yıldır çalışıyorum ve oyuncularla iyi bir ilişkim var. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız hatalardan ders çıkardık ve açılış maçı için en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürmek üzere birkaç günümüz daha var" diye devam etti.

Ürdün milli takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında iki hazırlık maçı oynadı. İsviçre'ye 4-1 yenildikten sonra Kolombiya'ya da 2-0 mağlup oldu.

El-Salamy, grup aşamasında takımını bekleyen zorlu rekabete değinerek şunları söyledi: "Gerçekçi olmak gerekirse, bizden daha fazla potansiyele sahip, güçlü ve tecrübeli takımlarla karşılaşacağız. Dünya Kupası'na öğrenmek ve bu deneyimin tadını çıkarmak için geldik. Bu, Ürdün futbolu için bu büyük küresel etkinlikte yer almak adına tarihi bir fırsat."

"Son maçta dünya şampiyonuyla karşılaşacağız. Ayrıca, birçok yıldız oyuncuyu kadrosunda bulunduran en güçlü Arap takımlarından biri olan Cezayir milli takımıyla ve kolektif gücü ve disipliniyle öne çıkan Avusturya milli takımıyla da oynayacağız. Avusturya ile açılış maçında karşılaşacağız" diye ekledi.

Ürdün teknik direktörü, rakiplerin gücüne rağmen takımının korku hissetmediğini vurgulayarak, "Hiçbir endişemiz yok ve yeteneklerimize ve imkanlarımıza uygun bir şekilde oynayacağız. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz ve iyi bir görüntü sergilemek ve elimizden gelenin en iyisini sunmak için çabalıyoruz" dedi.

El-Salamy, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu katılımın, bir dizi genç oyuncuya profesyonel futbola geçiş kapılarını açmasını ve onların önümüzdeki yıllarda Ürdün futbolunun geleceğinin çekirdeğini oluşturmasını umuyoruz."