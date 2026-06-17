Al-Salamy: Al-Nashami’nin başka bir yönünü gösterdik… Cezayir maçı öncesinde bizim için önemli olan da budur

Ürdün Milli Takımı Teknik Direktörü Jamal Al-Salamy, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avusturya'ya 1-3 yenilen Al-Nashami'nin bu sonucun maçın gerçek yüzünü yansıtmadığını söyledi.

Çarşamba günü oynanan maçın ardından beIN Sports'a konuşan El-Salamy, "İki hafta sonra İsviçre ve ardından Kolombiya ile oynayacağımız maçlar öncesinde, bugün Nashama'nın farklı bir yüzünü gördük ve oyuncularımızın performansından gurur duyuyorum. Sonuç, maçın gerçek yüzünü yansıtmıyor" dedi.

Salamy sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda bir gol yedik ve onlara ayak uydurmaya çalıştık. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik; bu konuda daha iyi olmalıyız. Devre arasında oyuncularla konuştuk ve beraberlik golünü attık; en iyi dönemimizi yaşıyorduk. Ancak maçın durması oyuncuları zihinsel olarak etkiledi ve bazı küçük detaylar ikinci golü yememize neden oldu.”

El-Salamy, Avusturya milli takımının gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Avusturya milli takımı, Bayern Münih ve Borussia Dortmund’dan oyuncular barındırıyor; büyük avantajları var ve boyları uzun. Skoru eşitlemeye çalıştık ama şans bizim yanımızda değildi.”

Şöyle devam etti: “Yazan Al-Arab, ortalarda bize yardımcı olmak için ileriye çıktı ama başarılı olamadık. Genel olarak bu bir deneyim ve oyuncuların performansından memnunum; soyunma odasında onlara teşekkür ettim.”

Şöyle devam etti: “Yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olmasına rağmen Ali Alwan’ın maçın en iyi oyuncusu seçilmesi, seviyemizi en iyi şekilde gösteren kanıt.”

Cezayir ile oynanacak bir sonraki maçla ilgili olarak El-Salamy şunları söyledi: “Hem biz hem de Cezayir ilk turu mağlubiyetle tamamladık. Bizim için en önemlisi fiziksel kondisyonumuzu geri kazanmak; Avusturya maçında iyi bir performans sergiledik ve bu, bir sonraki maçta bize yardımcı olabilir.”

Son olarak şunları ekledi: “Özellikle yetenekli oyunculara sahip Cezayirli kardeşlerimizle bir maça çıkacağız. Umuyoruz ki bu maça hazır oluruz, iyi bir performans sergileriz ve bugünkü maçtan daha iyi bir sonuç alırız.”

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Hatırlanacağı üzere Ürdün Milli Takımı, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılıyor ve önümüzdeki Salı günü grup aşamasındaki ikinci maçında Cezayir ile karşılaşacak. Ardından 28 Haziran Pazar günü Arjantin ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

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