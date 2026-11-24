Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Sadd karşısında alınan galibiyete rağmen hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

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Al Nassr, salı akşamı oynanan karşılaşmada konuğu Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti . Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının 5. haftasında yer aldı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Postecoglou, Suudi Arabistan gazetesi Al Riyadiyah'ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Kazanmak önemliydi. Turnuvada 3 galibiyet aldık. Bence maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik."

Postecoglou şunu da ekledi: "Belki daha disiplinli olmalı, maçı daha fazla kontrol etmeliydik ama bir Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak harika bir şey. Yanımda oturan Joao'nun (Felix) golü de harikaydı."

Avustralyalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutluyum. Gülümsemedim çünkü biraz yorgun hissediyorum ve düşünmem gereken pek çok sorun var. Joao'nun (Felix) sözleşme meselesi bana sorulmuyor. İşimde sevdiğim şeylerin bir parçası da Joao Felix gibi özel oyuncuların hikâyesinin bir parçası olmak."

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Avustralyalı teknik adam, Joao Felix'in Al Nassr ile olan sözleşmesinin bu sezonun sonunda sona erecek olmasına değiniyor. Sözleşmesi şu ana kadar yenilenmeyen oyuncu, 2025 yazında katıldığı takımdan iki sezonun ardından ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya.

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Postecoglou maça ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Duran toptan gol yemek can sıkıcı. Önemli olan oynayış şeklimiz, pozisyon üretmemiz ve izlemesi keyifli bir takım olmamız. Bunu hep yapıyoruz ve organize bir bütün olarak savunuyoruz."

Postecoglou şöyle devam etti: "İyi çalıştığımızı düşünüyorum, sürekli gelişiyoruz. Ne yazık ki bazı oyuncular sakatlandı; (Kingsley) Coman bugün sakatlandı. Ama iyi futbol oynuyoruz ve oyuncular sürekli gelişmek için çaba gösteriyor. Hâlâ 4 kulvarda mücadele ediyoruz ve hepsinde şansımız var. Doğal olarak çalışmaya devam edeceğiz."

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Coman, Al Sadd maçının henüz 3. dakikasında Katar ekibinin bir oyuncusuyla girdiği temasın ardından yerde kaldı ve sakatlanarak oyundan çıktı; yerine Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan oyuna girdi.

Fransız kanat oyuncusunun sakatlığı, son dönemde kendisini sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığın ardından Al Nassr'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, henüz dakikalar geçmişken yaşandı. Bu durum, oyuncunun fiziksel durumu ve maçlara dönüş için ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri doğuruyor.

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Avustralyalı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Kadromuz dar ama herkes forma için mücadele ediyor ve Rakan, Saad Haqawi gibi gençleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu, takım için olumlu bir şey."

Postecoglou açıklamalarını, takımının geçen cuma Roshn Ligi'nin 9. haftasında oynanan klasikte ezeli rakibi Al Ahli'ye 3-1 yenildiği maça değinerek tamamladı.

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Postecoglou son olarak şunları söyledi: "Evet, Al Ahli'ye kaybettiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama önemli olan, kaybettiğimizde bir sonraki maçta tepki vermemiz ve o maçı kazanmamız."