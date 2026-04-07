Al Sadd - Al Hilal maçı için bilet nasıl alınır: AFC Şampiyonlar Ligi fikstürü, fiyatlar, koltuk bilgileri ve daha fazlası

Al Sadd ve Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynanacak belirleyici bir karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu maç, 2024–25 Katar şampiyonu ile Suudi devini kıtasal üstünlük için hayati bir mücadelede karşı karşıya getirecek. Tarihsel olarak, bu iki kulüp Batı Asya futbolunu domine etmiş ve aralarındaki her karşılaşmayı küresel ilgiyi çeken ve büyük kalabalıkları çeken bir olay haline getirmiştir.

GOAL, maçta yerinizi şimdiden garantilemenize yardımcı olmak için fiyatlar, mekanlar ve resmi satıcılarla ilgili tüm önemli bilgileri derledi.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd - Al Hilal maçı ne zaman oynanacak?

Al Sadd ve Al Hilal arasında merakla beklenen maç, Doha'da önemli bir akşam karşılaşması olarak başlayacak. Bu maç AFC Şampiyonlar Ligi'nin eleme turunun bir parçası olduğu için, açılış düdüğünden itibaren atmosferin elektrikleneceği tahmin ediliyor. İşte onaylanmış maç detayları:

Tarih Maç / Saat Yer Biletler 13 Nisan 2026 Pazartesi Al Sadd - Al Hilal (17:00 GMT / 20:00 Doğu Asya Saati) Jassim Bin Hamad Stadyumu, Doha Bilet satın al

AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd - Al Hilal maçı için bilet nasıl alınır

Katar'daki yerel taraftarlar için, Al Sadd'ın resmi web sitesi genel satışa ayrılan biletleri satın almanın ana kaynağıdır. Ancak, bu biletler genellikle önce kulüp üyelerine satılır.

Uluslararası taraftarlar veya ilk satış dönemini kaçıranlar için, Ticombo gibi ikincil pazar yerleri, çeşitli koltuk kategorileriyle güvenli ve resmi olarak yetkilendirilmiş bir alternatif sunar.

İkincil pazar yerlerinden satın alırken, bu çok rağbet gören AFC Şampiyonlar Ligi maçı için biletlerinizin geçerli olduğundan emin olmak amacıyla her zaman yüksek puanlı ve para iade garantisi sunan satıcıları tercih edin.

Suudi Arabistan'dan seyahat eden Al-Hilal Futbol Kulübü taraftarlarının, deplasman taraftarları için ayrılmış bölümlerde (genellikle Kuzey Tribünü) yer aramaları şiddetle tavsiye edilir. Böylece diğer "Mavi Dalga" taraftarlarıyla birlikte oturabilirsiniz. Riyad ile Doha'nın birbirine yakınlığı nedeniyle, bu bölümler genellikle ilk tükenenler arasındadır.

Al Sadd - Al Hilal maçından ne bekleyebiliriz?

Taraftarlar, iki farklı futbol felsefesinin çatışmasını bekleyebilir: Al-Hilal'in hızlı tempolu, yüksek presli stili ve Al-Sadd'ın organize, teknik yaklaşımı.

Al-Hilal, dünya futbolunun en güçlü takımlarından biri olarak maça giriyor. Mevcut kadrosunda golcü Sırp forvet Aleksandar Mitrović ve yaratıcı Portekizli ikili Rúben Neves ile João Cancelo yer alıyor. Rakip savunmayı son üçte birde çökertme yetenekleri, onları deplasman maçlarında tehlikeli bir tehdit haline getiriyor.

Bununla birlikte, Al Sadd Katar futbolunun altın standardı olmaya devam ediyor. En büyük sahnelerde sıklıkla parlayan parlak Akram Afif'in liderliğindeki takım, maçın temposunu kontrol etmede ustadır. Tarihsel olarak, bu karşılaşma çok sayıda golün atıldığı bir maç olmuştur.

Yakın geçmiş, bu maçların sonucunu tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor: Kasım 2024’teki 1-1’lik beraberlik, 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası’nda Al Sadd’ın 3-2’lik galibiyeti ve 2019 yarı finalinde Al Sadd’ın efsanevi 4-2’lik zaferi. Bu sonuçlar, Al-Hilal'in yıldızlarının gücüne rağmen, Al-Sadd'ın her zaman rekabet etmenin bir yolunu bulduğunu kanıtlıyor.

Al Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi biletleri: Fiyatları ne kadar?

Al Sadd - Al Hilal maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alındığı zamana göre değişir. Resmi perakende fiyatları genellikle daha düşüktür, ancak talep genellikle ikincil piyasada fiyatları yukarı çeker.

Kategori 3 (yanlar/kale arkası): 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR Kategori 2 (köşe/üst kat): 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR Kategori 1 (alt saha kenarı/sahanın ortası): 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / Premium: 1.500 SAR – 3.500 SAR

En iyi fiyat-performans oranını arayanlar için, Kategori 2 köşe koltukları genellikle fiyat ve manzara arasında en iyi dengeyi sunar, çünkü bunlar genellikle orta bölümlerdeki koltuklardan %15 daha ucuzdur.

En ucuz biletleri almak için, maç tarihleri kesinleşir kesinleşmez rezervasyon yaptırmak çok önemlidir, çünkü maçtan önceki hafta içinde fiyatlar %20–30 oranında artma eğilimindedir.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd - Al Hilal maçı için konukseverlik biletlerini nasıl alabilirim?

Al Sadd - Al Hilal maçı için konuk ağırlama paketleri, klimalı salonlara erişim, birinci sınıf ikramlar ve lüks döşemeli koltuklar dahil olmak üzere eşsiz bir maç günü deneyimi sunar.

Bu paketler, garantili bir koltuk ve daha konforlu bir ortam isteyen Suudi Arabistan'dan seyahat eden taraftarlar arasında oldukça popülerdir.

Jassim Bin Hamad Stadyumu'ndaki konuk ağırlama alanları, maç boyunca 5 yıldızlı hizmet sunan Platinum ve Gold salonlarını içermektedir.

Bu biletleri garantilemek için Ticombo'da genellikle VIP veya konuk ağırlama paketleri bulabilirsiniz. Bu paketler genellikle stadyuma özel giriş, maç öncesi açık büfe yemek ve devre arası ikramları gibi avantajlar içerir.

Al Sadd - Al Hilal: Son karşılıklı maçlar

Al Sadd ve Al Hilal arasındaki maçlar, AFC Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli maçları arasındadır. Son birkaç sezonda, iki takım arasındaki sonuçlar karışık olmuştur, bu da hiçbir takımın açık bir psikolojik üstünlüğü olmadığını göstermektedir. İşte iki takım arasındaki son beş karşılaşma: