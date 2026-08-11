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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets

Çeviri:

Al Riyadh - Al Nassr FC maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Riyadh
Al Nassr FC

Al Riyadh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Riyadh, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun ikinci haftasında son şampiyon Al-Nassr'ı Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda ağırlıyor ve bu karşılaşma iki takım için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Riyadh, 2025/26 sezonunda gergin geçen bir kampanyanın ardından ligi 15. sırada tamamlayıp küme düşmekten kıl payı kurtulurken, Al-Nassr Suudi futbolunun yeni şampiyonu olarak geliyor; Jorge Jesus yönetiminde sekiz yıllık şampiyonluk hasretine son verdikten sonra bu sezon için görevi Ange Postecoglou'ya devretti.

GOAL, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizler için derledi; buna başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın alım yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanızı ve yerinizi garantilemenizi sağlar.

Bu, Suudi Pro Lig sezonunun açılış ayındaki en çok talep gören biletlerden biri. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun kapasitesi, Al-Nassr'ın kendi stadı Al-Awwal Park'ın kapasitesinin yalnızca bir kısmı kadar ve Ronaldo ile şampiyon takım şehre gelirken, Suudi Pro Lig sitesindeki ve Al-Riyadh'ın kendi kanallarındaki resmi kontenjanların satışa çıktıktan sonra hızla tükenmesi bekleniyor; bu satışlar da genellikle yalnızca maçtan bir ya da iki hafta önce başlıyor. Resmi satışta bilet kaçırma riskini almak yerine yerini garanti etmek isteyen taraftarlar için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapılması güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor, ancak bu maçta deplasman takımının etkisi nedeniyle fiyatların lig ortalamasının üzerinde olması muhtemel.

  • Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Deplasman takımının etkisi ve Al-Riyadh'ın iç saha stadının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor; bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yoludur.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh - Al Nassr FC form durumu

ALR

ALR - Form

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALN

ALN - Form

ALQ
K3-1
ALS
K2-4
HIL
B1-1
GOS
K0-1
DHA
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Riyadh - Al Nassr FC: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al RiyadhÇizimAl Nassr FC
1
0
4
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
4Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Riyadh - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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