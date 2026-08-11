Al-Riyadh, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun ikinci haftasında son şampiyon Al-Nassr'ı Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda ağırlıyor ve bu karşılaşma iki takım için çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Riyadh, 2025/26 sezonunda gergin geçen bir kampanyanın ardından ligi 15. sırada tamamlayıp küme düşmekten kıl payı kurtulurken, Al-Nassr Suudi futbolunun yeni şampiyonu olarak geliyor; Jorge Jesus yönetiminde sekiz yıllık şampiyonluk hasretine son verdikten sonra bu sezon için görevi Ange Postecoglou'ya devretti.

GOAL, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizler için derledi; buna başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 21 Ağu 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın alım yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanızı ve yerinizi garantilemenizi sağlar.

Bu, Suudi Pro Lig sezonunun açılış ayındaki en çok talep gören biletlerden biri. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun kapasitesi, Al-Nassr'ın kendi stadı Al-Awwal Park'ın kapasitesinin yalnızca bir kısmı kadar ve Ronaldo ile şampiyon takım şehre gelirken, Suudi Pro Lig sitesindeki ve Al-Riyadh'ın kendi kanallarındaki resmi kontenjanların satışa çıktıktan sonra hızla tükenmesi bekleniyor; bu satışlar da genellikle yalnızca maçtan bir ya da iki hafta önce başlıyor. Resmi satışta bilet kaçırma riskini almak yerine yerini garanti etmek isteyen taraftarlar için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapılması güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor, ancak bu maçta deplasman takımının etkisi nedeniyle fiyatların lig ortalamasının üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Deplasman takımının etkisi ve Al-Riyadh'ın iç saha stadının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor; bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yoludur.

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