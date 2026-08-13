Al-Riyadh 2026/27 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan fikstür ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, son sezonlarda dünyanın en iyi futbol yıldızlarından bazılarının Orta Doğu'ya gelmesi sayesinde küresel ölçekte itibarını ciddi şekilde artırdı. Bu üst düzey ligde mücadele eden kulüplerden biri de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan dört takımdan biri olan ve Suudi futbolunun zirvesinde rekabet eden Al-Riyadh.

Şehirdeki bazı rakipleri kadar çok başarıya sahip olmasa da Al-Riyadh, 1953'teki kuruluşuna uzanan köklü bir tarihe sahip. Kulüp, geçen sezon üç farklı teknik direktörle Suudi Pro Ligi'nde bir şekilde kalmayı başardığı çalkantılı kümede kalma mücadelesini geride bırakıp 2026/27 sezonuna girmeyi hedefliyor.

GOAL, Al-Riyadh maçları için bilet satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi, nereden alınabilecekleri ve ne kadar tuttukları dahil, size aktararak kulübü tribünden desteklemeniz için rehberlik ediyor.

Al-Riyadh'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Tarih ve Saat (KSA) Karşılaşma Biletler Cum, 14 Ağu 2026 - 23:00 Al-Ettifaq - Al Riyadh Biletler Per, 3 Ara 2026 - 12:00 Al Riyadh - Al Ittihad Biletler Per, 10 Ara 2026 - 12:00 Al-Faisaly - Al Riyadh Biletler Pzt, 14 Ara 2026 - 12:00 Al Riyadh - Al-Ettifaq Biletler Per, 11 Şub 2027 - 15:00 Al Nassr - Al Riyadh Biletler Per, 18 Şub 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Shabab Biletler Per, 25 Şub 2027 - 15:00 Neom SC - Al Riyadh Biletler Per, 11 Mar 2027 - 14:00 Al Riyadh - Al Ahli Biletler Per, 18 Mar 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Khaleej Biletler Cum, 2 Nis 2027 - 13:00 Al Kholood - Al Riyadh Biletler Per, 8 Nis 2027 - 13:00 Al Riyadh - Al-Fayha Biletler

Bu bölüm, şu anda tarihleri kesinleşen maçları kapsıyor. Suudi Pro Ligi, 34 haftalık tam fikstürünü aşamalı olarak açıklıyor ve Al-Riyadh'ın kalan maçları, sezon ilerledikçe Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle verilecek sezon ortası arayla birlikte eklenecek.

Al-Riyadh 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Riyadh maç bileti satın almanın en güvenilir yolu, resmi Suudi Pro Ligi (SPL) internet sitesi üzerinden 'Maçlar' sekmesinin altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne gitmektir. Biletler ayrıca Al-Riyadh'ın kendi resmi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulmaktadır.

Suudi Pro Ligi'nde maç haftaları genellikle Suudi hafta sonuna uygun şekilde perşembeden cumartesiye kadar üç güne yayılır ve biletler çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad veya Al-Ahli maçları gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda, en iyi koltukları garantilemek için biletlerin satışa çıkar çıkmaz alınması önemle tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet satın almak için kulüp üyeliği gerekmez ancak Al-Riyadh, öncelikli bilet erişimi, özel içerikler ve stadyum ayrıcalıkları gibi avantajlar sunan çeşitli üyelik paketleri de sunmaktadır.

Resmi lig ve kulüp portalları bilet almak için en güvenli yöntem olmaya devam etse de taraftarlar, maça gitmek isteyenler için alternatif bir seçenek sunan Ticombo gibi güvenilir ikincil platformlara da göz atabilir.

Al-Riyadh 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Riyadh bilet fiyatları, karşılaşmaya, oturma kategorisine ve talep düzeyine göre değişiklik göstermektedir.

VIP localar ve executive suiteler gibi premium seçenekler daha yüksek maliyetliyken, genel giriş biletleri maçı izlemek için daha uygun fiyatlı bir yol sunar. Büyük maçlarda fiyatlar, 50 SAR'dan başlayıp premium koltuklar için 1.500 SAR veya daha fazlasına kadar çıkabilir.

Taraftarların, müsaitlik ve fiyatlandırma dahil en güncel bilet bilgileri için resmi SPL internet sitesini veya Al-Riyadh'ın kendi kanallarını takip etmesi gerekir.

Biletler ayrıca, yerini garanti altına almak isteyen taraftarlar için alternatif sunan Ticombo gibi güvenilir ikincil platformlarda da bulunabilir.

2026/27'de Al-Riyadh'tan ne beklenmeli?

1953'te kurulan Al-Riyadh SC, Suudi futbolunun tarihi kulüplerinden biri ancak geçen sezon saha dışında hiç de istikrarlı değildi. Kulübü yönetmek için göreve getirilen eski Villarreal teknik direktörü Javier Calleja, kötü başlangıcın ardından Kasım 2025'te görevden alındı. Yerine Daniel Carreño geldi ancak o da Şubat 2026'da Mauricio Dulac ile değiştirildi. Bu karmaşa içinde Al-Riyadh, son haftalarda kendisini gerçek bir kümede kalma mücadelesinin içinde buldu ve sezonu 15. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı.

Kulüp bu kez çok daha fazla istikrar umuyor. Geçen sezonun kaosu geride kalırken, forvet Mamadou Sylla etrafında kurulan oturmuş kadroyla Al-Riyadh'ın üst ligde daha rahat bir şekilde yer edinmesi hedefleniyor.

Al-Riyadh'ı sahada izlemek isteyen taraftarlar, yaklaşan maçlar öncesinde biletlerini alarak ligin en heyecan verici karşılaşmalarından bazılarını kaçırmama fırsatını yakalayabilir.

Prens Faysal bin Fehd Stadyumu'nun tarihi

Prens Faysal bin Fehd Stadyumu, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Malaz bölgesinde bulunan Al-Riyadh SC'nin tarihi iç saha stadıdır. Tesis, temellerinin atıldığı 1971'den bu yana şehrin spor hayatının önemli bir parçası oldu ve daha önce Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'ın da, bu kulüplerin her biri daha yeni ve bu amaç için inşa edilmiş statlara taşınmadan önceki on yıllarda evi olmuştu.

Stadyum şu anda yaklaşık 22.000 seyirci kapasitesine sahip ve bu da onu Krallık'taki daha yeni arenaların bazılarına kıyasla daha samimi bir ortam haline getiriyor. Kompakt tasarımı, özellikle önemli Pro Lig maçlarında, maç günlerinde yüksek bir atmosfer oluşmasına yardımcı oluyor.

Salah Ad Din Al Ayyubi Yolu üzerinde bulunan stadyuma yerel taraftarların ulaşması kolay ve tesis, kulübün kimliğinde merkezi bir rol oynuyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıklarının bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda kapasitesinin yaklaşık 45.000'e çıkarılması planlanıyor.