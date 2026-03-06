Al-Riyadh 2025/26 biletleri nasıl satın alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, dünyanın en iyi futbol yıldızlarının Orta Doğu'ya akın etmesi sayesinde son sezonlarda küresel çapta önemli bir yükseliş yaşadı. Bu elit ligde mücadele eden kulüpler arasında, Suudi futbolunun zirvesinde mücadele eden Suudi başkenti Riyad'ın dört takımından biri olan Al-Riyadh da yer alıyor.

Şehrin diğer rakipleri kadar başarılı olmasa da, Al-Riyadh 1953'teki kuruluşundan bu yana zengin bir tarihe sahiptir ve şu anda Suudi Pro Ligi'nde iç saha maçlarını oynayarak Krallığın en iyi takımları arasında yerini almaktadır.

GOAL, Al-Riyadh maçları için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden ve ne kadar fiyata satın alınabileceğini de dahil olmak üzere size anlatacak, böylece kulübü desteklemek için stadyuma gidebileceksiniz.

Yaklaşan Al-Riyadh 2026 maçları

Tarih ve Saat (KSA) Maç Bilet 13 Mart 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Ittihad Bilet 5 Nisan 2026 - 22:00 Al-Riyadh - Al-Shabab Bilet 9 Nisan 2026 - 22:00 Al-Ettifaq - Al-Riyadh Bilet 24 Nisan 2026 - 20:10 Al-Hazem - Al-Riyadh Bilet 28 Nisan 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Qadsiah Bilet 2 Mayıs 2026 - 22:00 Al-Fayha - Al-Riyadh Bilet 7 Mayıs 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Fateh Bilet 13 Mayıs 2026 - 22:00 Al-Taawoun - Al-Riyadh Bilet 21 Mayıs 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Okhdood Bilet

Al-Riyadh 2025/26 biletleri nasıl satın alınır

Al-Riyadh maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, Suudi Profesyonel Ligi'nin (SPL) resmi web sitesidir. Bu sitede, "Maçlar" sekmesi altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne gidebilirsiniz. Biletler, Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nun resmi portalından da satın alınabilir.

Suudi Pro Ligi maç haftaları genellikle Perşembe'den Cumartesi'ye kadar üç gün sürer ve Suudi hafta sonu ile aynıdır. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur.

Başkent Derbisi veya Al-Riyadh'ın dahil olduğu diğer popüler maçlar gibi yüksek talep gören maçlar için, en iyi koltukları garantilemek için biletler satışa çıkar çıkmaz satın almanız şiddetle tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet satın almak için kulüp üyeliği gerekmez, ancak Al-Riyadh, her biri öncelikli bilet erişimi, özel içerik ve stadyum avantajları gibi ayrıcalıklar sunan çeşitli üyelik paketleri de sunmaktadır.

Resmi lig ve stadyum portalları biletleri temin etmenin en güvenli yolu olmaya devam etse de, taraftarlar StubHub gibi güvenilir ikincil platformları da kontrol edebilirler. Bu platformlarda biletler yaklaşık 69 SAR'dan başlar ve maça gitmek isteyen taraftarlar için alternatif bir seçenek sunar.

Al-Riyadh 2025/26 biletleri ne kadar?

Al-Riyadh bilet fiyatları, maçın programı, koltuk kategorisi ve talep düzeyine göre değişir.

VIP localar ve executive süitler gibi premium seçenekler daha yüksek maliyetlidir, ancak genel giriş biletleri maçı izlemek için daha uygun fiyatlı bir seçenektir. Büyük maçlarda, premium koltuklar için fiyatlar 50 SAR ile 1.500 SAR arasında değişebilir.

Taraftarlar, biletlerin uygunluğu ve fiyatları dahil olmak üzere en son bilet bilgileri için resmi SPL web sitesini veya Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu portalını takip etmelidir.

Biletler, StubHub gibi güvenilir ikincil platformlarda da 69 SAR'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır ve yerlerini garantilemek isteyen taraftarlar için bir alternatif sunmaktadır.

Al-Riyadh 2025/26'dan ne beklemeli?

1953 yılında kurulan Al-Riyadh SC, Suudi futbolunun tarihi kulüplerinden biridir. Riyad'daki bazı rakipleri kadar başarılı olmasa da, Suudi Pro Ligi'nde giderek önem kazanmış, ülkenin en iyi takımları arasında rekabet etmiş ve ülkede sağlam bir varlık göstermiştir.

Son sezonlarda Al-Riyadh, ligde başarıya ulaşmak ve üst ligde etki yaratmak amacıyla kadrosunu aktif olarak güçlendiriyor. Kulüp, bölgesel sahnede hem performansını hem de görünürlüğünü artırmak için yerel yetenekleri önemli uluslararası transferlerle birleştirerek kaliteli oyuncuları çekmeye devam ediyor.

Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nda Al-Riyadh'ı izlemek isteyen taraftarlar, yaklaşan maçlar için biletlerini önceden satın alarak ligin en heyecan verici maçlarını izleme fırsatını kaçırmamalarını sağlayabilirler.

Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nun Tarihi

Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu, Suudi Arabistan'ınRiyad şehrinde bulunan Al-Riyadh SC'nin geleneksel ev sahipliği yaptığı stadyumdur. 1988 yılında açıldığından bu yana şehrin spor hayatının önemli bir parçası olan stadyum, yerel taraftarlara tutkulu lig mücadelelerinde takımlarını destekleyebilecekleri bir yer sunmaktadır.

Stadyum, yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesiyle, taraftarların aksiyona yakın olabilecekleri samimi ama canlı bir ortam sunar. Kompakt tasarımı, özellikle önemli Pro League maçlarında maç günlerinde heyecanlı bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olur.

Riyad'ın Al-Malaz bölgesindeki Salah Ad Din Al Ayyubi Yolu üzerinde bulunan stadyum, yerel taraftarlar için kolay ulaşılabilir bir konumda ve kulübün kimliğinde merkezi bir rol oynuyor.

Suudi Arabistan'ın daha büyük stadyumlarından daha küçük olmasına rağmen, Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu, Al-Riyadh taraftarları için sevilen bir mekan olmaya devam ediyor. Burası, unutulmaz lig anlarının yaşandığı ve taraftarların Suudi Pro League'de takımlarını desteklemek için bir araya geldiği bir yer.