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Uluslararası yayın bilgileri

Maç öncesi

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 3 26 Eki 2026 - 14:15

Al Qadsiah, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd'ı konuk ediyor. Brendan Rodgers'ın ekibi, ligde geçirdiği zorlu haftanın ardından kıta sahnesinde toparlanmayı hedefliyor.

Al Qadsiah, Suudi Pro Lig'de Al Hilal'e 3-2 yenildikten sonra bu maça çıkıyor. Takımı Suudi Pro Lig tablosunun zirvesine taşıyan başarılı serinin ardından bu, son haftalardaki ilk mağlubiyeti oldu. Bu sonuç can yaksa da AFC Şampiyonlar Ligi Elit, yeniden toparlanmak için hemen bir fırsat sunuyor.

Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al-Sadd, hangi açıdan bakılırsa bakılsın formsuz durumda. Katar temsilcisi, Stars League ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçının dördünü kaybetti; kolay gol yiyor ve istikrar yakalamakta zorlanıyor.

Al-Sadd'ın bu beş maçlık dönemdeki tek galibiyeti Al-Shahaniya karşısında geldi. Takım, bu turnuvada Al Hilal'e de mağlup oldu. İki ekibin mevcut formu arasındaki fark açık.

Al Qadsiah taraftarları, Prince Saud bin Jalawi Stadyumu'nda Rodgers'ın oyuncularından bir reaksiyon bekleyecek. Ev sahibi ekip, peş peşe goller atabildiğini gösterdi. Son dönemdeki sonuçları arasında Al Kholood karşısında 5-0'lık, Abha karşısında ise 2-1'lik galibiyetler bulunuyor.

Al-Sadd için bu maç, Batı Grubu sıralamasında 16. sıraya gerilemesine yol açan kötü gidişatı durdurma fırsatı. Lucescu'nun ekibi, turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyorsa acilen puana ihtiyaç duyuyor.

Al Qadsiah-Al-Sadd maçını canlı izlemek için bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Brendan Rodgers, Al Qadsiah'ın ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Ev sahibi ekibin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Kadro durumu netleştikçe maçın başlama saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Razvan Lucescu'nun Al-Sadd kadrosuna ilişkin ayrıntılar da bu aşamada doğrulanmış değil; herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi listelenmiyor. Yeni takım haberleri geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Al Qadsiah son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; 11 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Suudi Pro Lig'de Al Hilal'e 3-2 kaybetti. Bu sonuç, Al-Taawoun karşısında 1-0'lık ve Al Kholood karşısında 5-0'lık galibiyetlerin de yer aldığı seriyi sona erdirdi. Beraberliği ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent karşısında aldı.

Al-Sadd, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; yedi gol atıp 12 gol yedi. Tek galibiyetini Stars League'de Al-Shahaniya'yı 4-0 yenerek elde etti. Son iki maçını ise üst üste kaybetti: Al-Duhail'e 3-2, bu turnuvada da Al Hilal'e 2-0 mağlup oldu.

İkili rekabet

Al Qadsiah ile Al-Sadd arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş maçlara ilişkin ayrıntılar eklenecek.