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AFC Şampiyonlar Ligi 1
team-logoAl Qadsiah
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Al Qadsiah-Al-Sadd maçını canlı izleyin: TV kanalları, canlı yayınlar ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in uluslararası yayın bilgileri

Al Qadsiah - Al-Sadd
Al Qadsiah
Al-Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi 1

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Uluslararası yayın bilgileri

Ülke

Yayıncı

Ana sayfa

Cezayir

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Arjantin

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Avustralya

Paramount+

Paramount+

Bolivya

Disney+ Premium Chile

Disney+

Brezilya

Disney+ Premium Brazil

Disney+

Çad

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Şili

Disney+ Premium Chile

Disney+

Çin

Migu / iQiyi

Migu Video

Kolombiya

Disney+ Premium Sur

Disney+

Mısır

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Hindistan

FanCode

FanCode

Endonezya

Vision+

Vision+

İran

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Irak

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Japonya

DAZN Japan

DAZN Japan

Moritanya

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Meksika

ESPN3 Mexico / Disney+ Premium Mexico

Disney+

Fas

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Pakistan

FanCode / tapmad

tapmad

Peru

Disney+ Premium Chile

Disney+

Suudi Arabistan

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Sudan

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Amerika Birleşik Devletleri

YouTube (The AFC Hub)

YouTube

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Venezuela

Disney+ Premium Sur

Disney+

Maç öncesi

Al Qadsiah, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd'ı konuk ediyor. Brendan Rodgers'ın ekibi, ligde geçirdiği zorlu haftanın ardından kıta sahnesinde toparlanmayı hedefliyor.

Al Qadsiah, Suudi Pro Lig'de Al Hilal'e 3-2 yenildikten sonra bu maça çıkıyor. Takımı Suudi Pro Lig tablosunun zirvesine taşıyan başarılı serinin ardından bu, son haftalardaki ilk mağlubiyeti oldu. Bu sonuç can yaksa da AFC Şampiyonlar Ligi Elit, yeniden toparlanmak için hemen bir fırsat sunuyor.

Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al-Sadd, hangi açıdan bakılırsa bakılsın formsuz durumda. Katar temsilcisi, Stars League ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçının dördünü kaybetti; kolay gol yiyor ve istikrar yakalamakta zorlanıyor.

Al-Sadd'ın bu beş maçlık dönemdeki tek galibiyeti Al-Shahaniya karşısında geldi. Takım, bu turnuvada Al Hilal'e de mağlup oldu. İki ekibin mevcut formu arasındaki fark açık.

Al Qadsiah taraftarları, Prince Saud bin Jalawi Stadyumu'nda Rodgers'ın oyuncularından bir reaksiyon bekleyecek. Ev sahibi ekip, peş peşe goller atabildiğini gösterdi. Son dönemdeki sonuçları arasında Al Kholood karşısında 5-0'lık, Abha karşısında ise 2-1'lik galibiyetler bulunuyor.

Al-Sadd için bu maç, Batı Grubu sıralamasında 16. sıraya gerilemesine yol açan kötü gidişatı durdurma fırsatı. Lucescu'nun ekibi, turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyorsa acilen puana ihtiyaç duyuyor.

Al Qadsiah-Al-Sadd maçını canlı izlemek için bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Qadsiah vs Al-Sadd Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • B. Rodgers

Brendan Rodgers, Al Qadsiah'ın ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Ev sahibi ekibin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Kadro durumu netleştikçe maçın başlama saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Razvan Lucescu'nun Al-Sadd kadrosuna ilişkin ayrıntılar da bu aşamada doğrulanmış değil; herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi listelenmiyor. Yeni takım haberleri geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

ALQ

ALQ - Form

ALK
K0-5
PAT
B1-1
ABH
K2-1
ALT
K0-1
HIL
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALS

ALS - Form

EST
K3-0
ALA
K2-3
HIL
K0-2
ADS
K2-3
SHA
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al Qadsiah son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; 11 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Suudi Pro Lig'de Al Hilal'e 3-2 kaybetti. Bu sonuç, Al-Taawoun karşısında 1-0'lık ve Al Kholood karşısında 5-0'lık galibiyetlerin de yer aldığı seriyi sona erdirdi. Beraberliği ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent karşısında aldı.

Al-Sadd, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; yedi gol atıp 12 gol yedi. Tek galibiyetini Stars League'de Al-Shahaniya'yı 4-0 yenerek elde etti. Son iki maçını ise üst üste kaybetti: Al-Duhail'e 3-2, bu turnuvada da Al Hilal'e 2-0 mağlup oldu.

İkili rekabet

Al Qadsiah ile Al-Sadd arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş maçlara ilişkin ayrıntılar eklenecek.

Puan durumu

AFC Champions League Elite West

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al-AinAl-AinALA
220081+76
K
K
2
EsteghlalEsteghlalEST
220051+46
K
K
3
Al HilalAl HilalHIL
220041+36
K
K
4
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
220031+26
K
K
5
Al AhliAl AhliAHL
211042+24
K
B
6
Al QadsiahAl QadsiahALQ
211032+14
B
K
7
Neftchi FargonaNeftchi FargonaNEF
210123-13
K
K
8
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
210135-23
K
K
9
Pakhtakor TashkentPakhtakor TashkentPAT
20202202
B
B
10
Al-ShamalAl-ShamalALS
20201102
B
B
11
Al IttihadAl IttihadITT
201123-11
K
B
12
TractorTractorTRA
201101-11
B
K
13
Al-GharafaAl-GharafaALG
200224-20
K
K
14
Al-WaslAl-WaslALW
200225-30
K
K
15
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al JawiyaALQ
200215-40
K
K
16
Al-SaddAl-SaddALS
200205-50
K
K
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