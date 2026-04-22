Al Qadsiah - Al Nassr 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor ve Al-Nassr ile Al-Qadsiah arasında oynanacak olan maç, 2026 sezonunun en önemli karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Efsanevi Cristiano Ronaldo ve uluslararası süperstarlardan oluşan kadrosuyla Al-Nassr, MENA bölgesindeki futbolseverler için en büyük cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Al Qadsiah - Al Nassr maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 2 Mayıs 2026, 21:00 AST Al Qadsiah - Al Nassr Prens Saud bin Jalawi Stadyumu, Dammam Bilet

Al Qadsiah - Al Nassr biletlerini nereden alabilirim?

En temel ve en güvenilir yöntem, Suudi Pro Ligi'nin resmi bilet satış ortağı olan Webook.com'u kullanmaktır.

Ayrıca, SPL'nin resmi web sitesindeki Maçlar/Biletler bölümüne giderek de biletlere erişebilirsiniz.

Maçın biletleri resmi platformlarda tükenmişse, StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet arayabilirsiniz. Bu sitelerdeki fiyatlar 68 SAR'dan başlar, ancak koltuğun konumuna ve maçın popülerliğine göre değişiklik gösterebilir.

Al Qadsiah - Al Nassr maç biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları, stadyumun bölümüne ve rakip takımın ününe göre önemli ölçüde değişebilir. Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı için, stadyumun dolmasını sağlamak amacıyla fiyatların rekabetçi olması bekleniyor.

Standart/En Ucuz Koltuklar: Fiyatlar genellikle kale arkası veya üst kat koltuklar için 70 SAR ile 100 SAR arasında başlar.

Kategori 1/Premium: Sahayı yandan gören orta sınıf koltukların fiyatları genellikle 250 SAR ile 450 SAR arasında değişir.

Konukseverlik ve VIP: Lüks arayanlar için VIP loca ve konukseverlik salonlarının fiyatları, sunulan ikramların kalitesine ve özel erişim imkanlarına bağlı olarak 1.500 SAR ile 5.000 SAR'ın üzerinde değişebilir.

Şu anda ikincil piyasada bulunan en ucuz biletler yaklaşık 18 $ (yaklaşık 68 SAR) olarak listelenmiştir, bu da bu etkinliği hem aileler hem de sadık taraftarlar için uygun fiyatlı bir gezi haline getirmektedir. İkincil sitelerdeki fiyatların piyasa talebine göre dalgalanabileceğini daima aklınızda bulundurun.

Prens Saud bin Jalawi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Khobar/Dammam'da bulunan Prens Saud bin Jalawi Stadyumu, Doğu Eyaleti'nde futbolun önemli bir merkezi olarak hizmet vermektedir. Al-Nassr, iç saha maçlarını genellikle Riyad'daki simgesel Al-Awwal Park'ta oynasa da, bu deplasman maçı onu Krallık'ın en tutkulu futbol bölgelerinden birine götürüyor.

Stadyum, önemli maçlar için yaklaşık 15.000 ila 20.000 seyirci kapasitesine sahiptir ve samimi ve heyecan verici bir atmosfer sunar.

Stadyum, yerel MENA seyircisine hitap eden özel taraftar alanları ve yiyecek-içecek stantları dahil olmak üzere modern olanaklarla donatılmıştır. Dammam metropol bölgesinde araba ve toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir.

Cristiano Ronaldo gibi dünya çapında yıldızların varlığı nedeniyle çevrenin oldukça hareketli olacağı öngörüldüğünden, taraftarların güvenlik kontrolünden geçip yerlerini bulabilmeleri için maçın başlamasından en az 90 dakika önce stadyuma gelmeleri tavsiye edilir.