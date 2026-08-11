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Premier Lig
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Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets

Çeviri:

Al Qadsiah - Al Ittihad bileti nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Qadsiah
Al Ittihad

Al Qadsiah, Suudi Pro Ligi'nde Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Qadsiah, Suudi futbolundaki güç dengesinin şu anda nerede olduğunu çok şey anlatan bir maçta Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda Al-Ittihad'ı ağırlıyor. Henüz tarihindeki yalnızca ikinci Pro League sezonunu geçiren Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde geçen sezonu dikkat çekici bir şekilde dördüncü sırada tamamladı, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e katılım hakkı kazandı ve bu süreçte nihai şampiyon Al-Nassr'ı da 3-1 mağlup etti. Buna karşılık Al-Ittihad, beşinci sırada tamamlanan zorlu bir sezon geçirdi ve Sergio Conceicao'nun ayrılığıyla birlikte yeni teknik direktör Jens Wissing'e, kulübü tarihinin gerektirdiği standartlara yeniden taşıma görevi kaldı.

GOAL, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club biletlerini hemen almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Al-Qadsiah'ın geçen sezonki dördüncülüğünün ardından hızla yükselişe geçmesi ve Al-Ittihad'ın hâlâ ligin deplasmanda en çok desteklenen takımlarından biri olması nedeniyle bu maça talebin, iki orta sıra kulübü arasındaki tipik bir sezon başı karşılaşmasına göre daha yüksek olması bekleniyor. Resmi biletler genellikle maçın başlangıç saatinden 10 ila 14 gün önce Suudi Pro League sitesinde ve her iki kulübün kendi kanallarında satışa çıkıyor, bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın mantıklı bir yolu.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamak için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak en iyi yol.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah - Al Ittihad form durumu

ALQ

ALQ - Form

ALN
K3-1
ALF
K1-2
ALH
K2-0
ITT
K1-5
LEV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ITT

ITT - Form

DHA
K2-1
ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Al Qadsiah - Al Ittihad: Son karşılaşmaların karnesi

Kafa Kafaya

Al QadsiahÇizimAl Ittihad
2
1
2
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Al Qadsiah - Al Ittihad puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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