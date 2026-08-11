Al-Qadsiah, Suudi futbolundaki güç dengesinin şu anda nerede olduğunu çok şey anlatan bir maçta Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda Al-Ittihad'ı ağırlıyor. Henüz tarihindeki yalnızca ikinci Pro League sezonunu geçiren Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde geçen sezonu dikkat çekici bir şekilde dördüncü sırada tamamladı, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e katılım hakkı kazandı ve bu süreçte nihai şampiyon Al-Nassr'ı da 3-1 mağlup etti. Buna karşılık Al-Ittihad, beşinci sırada tamamlanan zorlu bir sezon geçirdi ve Sergio Conceicao'nun ayrılığıyla birlikte yeni teknik direktör Jens Wissing'e, kulübü tarihinin gerektirdiği standartlara yeniden taşıma görevi kaldı.

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Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 21 Ağu 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Al-Qadsiah'ın geçen sezonki dördüncülüğünün ardından hızla yükselişe geçmesi ve Al-Ittihad'ın hâlâ ligin deplasmanda en çok desteklenen takımlarından biri olması nedeniyle bu maça talebin, iki orta sıra kulübü arasındaki tipik bir sezon başı karşılaşmasına göre daha yüksek olması bekleniyor. Resmi biletler genellikle maçın başlangıç saatinden 10 ila 14 gün önce Suudi Pro League sitesinde ve her iki kulübün kendi kanallarında satışa çıkıyor, bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın mantıklı bir yolu.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar yükselebilir. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamak için Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak en iyi yol.

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