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Premier Lig
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Prince Saud bin Jalawi Stadium
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Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets

Çeviri:

Al Qadsiah - Al-Ettifaq biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Qadsiah
Al-Ettifaq

Al Qadsiah, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Orta Doğu futbol taraftarları, yaklaşan Doğu Derbisi karşılaşmasının heyecanını yaşamaya başladı. Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah arasındaki mücadele, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun öne çıkan fikstürlerinden biri ve siz de biletlerinizi bugün alarak Suudi futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

GOAL, Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah maçına bilet almak için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları da dahil olmak üzere size aktarıyor.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro Lig maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmi lig sitesine giderek "Matches" sekmesi altındaki "Fixture/Tickets" bölümüne yönelmektir. Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye kadar oynanır. Biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Taraftarlar, Suudi Pro Lig'in resmi bilet satış ortağı olan WeBook.com platformu üzerinden de maç bileti ayırtabilir.

Resmi lig portalı, taraftarların Al-Ettifaq biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da maça gitmek isteyenler, bu karşılaşma için doğrulanmış koltuk seçenekleri ve kolay bir çevrim içi rezervasyon süreci sunan Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini de değerlendirmek isteyebilir.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro Lig maç biletini genellikle 50-100 SAR karşılığında alabilirsiniz. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkulu aileler için maça gitmeyi uygun fiyatlı hale getirir.

Ancak Doğu Derbisi gibi önemli etkinliklerde ya da Al-Ettifaq'ın Al-Hilal veya Al-Nassr'ı ağırladığı maçlarda fiyatlar, özellikle de en iyi görüş alanlarına sahip bölümlerde, daha yüksektir.

Suudi Pro Lig biletlerini satın almak için Ticombo gibi ikincil yeniden satış seçenekleri de bulunuyor. Bu platformda bu karşılaşma için mevcut en ucuz biletler, maça gitmek isteyen taraftarlar adına en iyi değerli giriş noktası niteliği taşıyor. Fiyatlar burada, fikstüre ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, bir biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah - Al-Ettifaq form durumu

ALQ

ALQ - Form

ALN
K3-1
ALF
K1-2
ALH
K2-0
ITT
K1-5
LEV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALI

ALI - Form

ALA
K1-3
ANA
B0-0
ALK
K0-5
ITT
K1-3
NEO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Qadsiah - Al-Ettifaq: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Al QadsiahÇizimAl-Ettifaq
3
1
1
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Qadsiah - Al-Ettifaq puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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