Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro League
Al-Qadisiyah'ın golcüsü Tony'nin tahtına oturdu ve Ronaldo'nun parlaklığını söndürdü

Yeni ikili, Meksikalı yıldızı zirveye taşıyor

Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Kenyonis, Pazar akşamı Al-Ittifaq karşısında attığı muhteşem iki golle bu sezonki etkileyici performansını sürdürdü.

Kenyonis, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Ittifaq'a 2-3 yenildikleri maçta iki gol attı.

Bu muhteşem ikiliyle Kenyonis, gol sayısını 26'ya yükseltti ve Ceda'nın yıldızı İngiliz Ivan Tony ile birlikte Roshen Profesyonel Ligi gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu.

Kenyonis'in parlaması, aynı turda iki gol atarak takımını Al-Najma'ya karşı 5-2 galibiyete taşıyan Al-Nassr'ın kaptanı, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun parlaklığını gölgede bıraktı.

Bu sezon, turnuvanın gol krallığı sıralamasında şiddetli bir rekabet yaşanıyor. Ronaldo, son iki sezonda sırasıyla 35 ve 25 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

