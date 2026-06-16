Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

Çeviri:

Al-Oweis tartışmasının ardından… FIFA, Suudi Arabistan ve Uruguay ödülleri için Valverde’nin seçilmesinden sorumlu olmadığını açıkladı

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
M. Al Owais
F. Valverde
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Uruguay
Cabo Verde

Real Madrid'in yıldızı, heyecan verici maçın en iyi oyuncusu seçildi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Uruguaylı Real Madrid yıldızı Federico Valverde’yi, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin Suudi Arabistan ile oynadığı maçın en iyi oyuncusu olarak seçmedi.

Valverde, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Suudi Arabistan ile Uruguay arasında 1-1 berabere biten maçta ilk 11'de yer aldı.

Maçın ardından Real Madrid yıldızı, maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı. Bu karar, özellikle Suudi Arabistan milli takımının kalecisi Muhammed Al-Owais'in Uruguay karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından tartışmalara yol açtı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Suudi Arabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesine yaptığı açıklamada, Valverdi’yi maçın en iyi oyuncusu olarak seçen kurumun kendisi olmadığını, bu seçimin resmi web sitesi üzerinden yapılan halk oylamasıyla gerçekleştiğini belirtti.

FIFA, maçın son 15 dakikasında taraftarların oylamasına 3 oyuncunun adını sunduğunu belirtti. Bu isimler arasında Valverde ve Al-Owais'in yanı sıra Suudi savunma oyuncusu Abdul-Ilah Al-Omari de yer alıyordu ve sonuç Uruguaylı yıldızın lehine çıktı.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Dünya Kupası
Uruguay crest
Uruguay
URU
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

Al-Owais’in şu ana kadar 2026 Dünya Kupası’nda en fazla şutu kurtaran kaleci olduğu belirtiliyor. 9 şutu kurtaran Al-Owais, bunlardan 4’ünü ceza sahası içinden kurtararak ülkesine turnuvadaki ilk puanı kazandırdı.

Reklam