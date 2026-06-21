Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, efsanevi kaleci Muhammed Al-Da’i’nin başı çektiği “Yeşiller”in Dünya Kupası’ndaki tarihi başarısına doğru ilerlemeye devam ediyor; bu süreçte takım arkadaşı Muhammed Al-Owais de onu yakından takip ediyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Milli Takımı Teknik Direktörü Yunanlı Georgios Donis, maçın resmi kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, Uruguay maçının ardından Salim Al-Dossari ve Muhammed Al-Owais ikilisi üst üste ikinci kez yer aldı.

Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqil’e göre, Salem Al-Dossari, 2018 Dünya Kupası’nda 3, 2022’de yine 3 maçta forma giymiş ve Uruguay maçına da çıkmış olmasıyla, Dünya Kupası tarihindeki sekizinci maçına çıkacak.

"Tornado" lakaplı Dosari, Dünya Kupası maçlarında en çok forma giyen Suudi oyuncular listesinde beşinci sırada yer alıyor ve Sami Al-Jaber, Hüseyin Abdülgani ve Abdullah Süleyman'ın bir maç gerisinde bulunuyor.

Al-Dosari'nin zirveye çıkabilmesi için iki maça ihtiyacı var; bu sayede 10 maçta forma giyen kaleci Muhammed Al-Da'ei ile eşitlenecek. Bunun için "Yeşiller"in son 32 turuna yükselmesi gerekiyor.

Al-Owais ise bu listede altıncı sırada yer alıyor. 2018 ve 2022 turnuvalarında 4 maçta forma giymiş ve Uruguay maçına da çıkmış olan Al-Owais için bu maç, Dünya Kupası tarihindeki altıncı maçı olacak.