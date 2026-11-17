Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'in yarısını değiştirme kararı aldı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün (Salı) Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Suudi Arabistan'ın mevcut uluslararası aradaki ikinci hazırlık maçı olacak.

Donis'in açıkladığı resmi kadroda Al Hilal'in kalecisi Mohammed Al-Owais'e hiç yer verilmedi. Deneyimli eldiven ne ilk 11'de ne de yedekler arasında yer aldı; onun yerine kalede Hamed Al-Shanqiti forma giydi.

Geçen cuma günü Güney Kore'yi 3-2 yenen kadroya göre tek yenilik Hamed Al-Shanqiti olmadı. Sağ bekte Mohammed Abu Al-Shamat'ın yerine Saud Abdulhamid görev aldı.

Donis ayrıca, Arap Körfezi Kupası'nda ("Körfez Kupası 27") Suudi Arabistan kadrosunda yer almayan ve Güney Kore karşısındaki son maçta yedek kulübesinde oturan Musab Al-Juwayr'i, Mohamed Kanno'nun yerine yeniden ilk 11'e döndürdü.

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Yunan teknik adam hücum hattında da iki değişikliğe gitti. Mohammed Al-Qahtani ve Abdullah Al-Hamdan'ın yerine Ahmed Al-Ghamdi ile Firas Al-Buraikan, Marwan Al-Sahafi'nin yanında sahaya çıktı.

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Suudi Arabistan'ın ilk 11'i şu şekilde:

Kale: Hamed Al-Shanqiti

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Savunma: Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi

Orta saha: Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

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Hücum: Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

Suudi Arabistan, Özbekistan ile olan rekabette üstün taraf. İki ekip arasında oynanan 12 maçta Suudi Arabistan 7 galibiyet alırken Özbekistan 4 kez kazandı, bir maç ise berabere sona erdi.

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Bu karşılaşma, Suudi Arabistan'ın Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında oynadığı ikinci maç olacak. Yeşil-beyazlılar ilk maçta Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.

Suudi Arabistan, Güney Kore karşısında 21 yıl sonra, daha net bir ifadeyle 2005'ten bu yana ilk galibiyetini elde etti. Suudi ekibi o yıl 2006 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore'yi iç saha ve deplasmanda 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenmişti.

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O tarihten bu yana iki takım 6 kez karşılaştı ve Suudi Arabistan bu maçların hiçbirini kazanamadı. Güney Kore iki galibiyet alırken 4 maç berabere bitti; ardından son maçta Suudi Arabistan galibiyete ulaştı.

Bu mücadele, 1980'deki ilk maçlarından bu yana Suudi Arabistan ile Güney Kore arasında hazırlık ve resmi düzeyde oynanan 19. karşılaşma oldu.

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Önceki 19 maçta Suudi Arabistan 6 galibiyet alırken Güney Kore de 6 maç kazandı, diğer 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Hazırlık maçları düzeyinde ise iki takım, 1980'de başlayan serinin yedinci maçına çıktı. Bu maçlarda Güney Kore iki kez üstün gelirken 3 maç berabere bitti, son galibiyet ise Suudi Arabistan'ın ikinci zaferi oldu.

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Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, 2000 Asya Kupası yarı finalinde geldi. Bu maçta Talal Al-Meshal'in attığı iki golle Suudi Arabistan 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son resmi maç ise 2023 Asya Kupası son 16 turunda oynandı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Güney Kore, penaltılarla çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.