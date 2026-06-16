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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Owais'in muhteşem performansı: Suudi futbolcu hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
M. Al Owais
Suudi Arabistan - Uruguay
Uruguay
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Uruguay

Milli kalecinin ilk yorumu

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, Yeşiller'in Uruguay karşısında harika bir maç çıkardığını vurgulayarak, önümüzdeki maçlarda gözle görülür bir gelişme yaşanacağını belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta Al-Owais, 4'ü ceza sahası içinden olmak üzere 9 şutu kurtararak göz doldurmuştu.

Al-Owais, televizyon röportajında şunları söyledi: "Uruguay karşısında harika bir maç çıkardık ve galibiyet hedefliyorduk, ancak beraberlik de fena değil. Önümüzdeki iki maçta hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız."

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O, "Suudi milli takımı büyük bir karakter gösterdi ve birçok fırsat yarattı; rakip ise ancak ikinci yarıda ortaya çıktı" diye ekledi.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Suudi Arabistan
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Performansıyla ilgili olarak Al-Owais şunları söyledi: "Bu, takım arkadaşlarımın sayesinde oldu. Suudi oyuncular hayal kurar ve bunu gerçekleştirir. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz ve en iyisini sunmaya çalışıyoruz."

Son olarak şunları söyledi: "İlk maçta hataların olması normaldir, turnuva ilerledikçe ritmimiz artacaktır."

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