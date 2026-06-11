Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Giorgos Donis, 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ile oynanacak maçta "Yeşiller"in kalesini koruyacak kaleciyi büyük ölçüde belirledi.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın sekizinci grubunun ilk turunda, önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay ile karşılaşacak.

Suudi gazetesi "Al-Youm", Nawaf Al-Aqidi'nin onu son maçlardan uzak tutan sakatlığından kurtulmasına rağmen, Donis'in maça kaleci pozisyonunda Muhammed Al-Owais ile başlamaya karar verdiğini yazdı.

Gazete, bu seçimin Al-Owais'in son üç hazırlık maçında forma giymiş olmasından kaynaklandığını ve bunun da Al-Aqidi'ye kıyasla Dünya Kupası'na daha hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ayrıca teknik ekip, sakatlığı nedeniyle son üç maçta milli takımda yer alamayan Nawaf Al-Aqidi'yi, Dünya Kupası'nda sakatlığının nüksetmesinden korktuğu için riske atmak istemiyor.

Al-Akidi, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Suudi milli takımının as kalecisiydi, ancak performansındaki düşüş ve tekrarlanan hatalar nedeniyle, geçtiğimiz Mart ayından bu yana Muhammed Al-Oweis "Yeşiller" kadrosuna geri döndü.