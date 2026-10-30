Portekiz’in UEFA Uluslar Ligi öncesinde Al-Nassr’a Cristiano Ronaldo’nun millî takıma katılması için resmî talepte bulunmasının ardından yıldız futbolcunun yeniden millî formayı giymesi bekleniyor. Bu adım, yakın zamanda aldığı 30 günlük men cezası ve oynama süresiyle ilgili ses getiren anlaşmazlığın ardından tecrübeli forvet için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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Al-Nassr'a Portekiz'den resmî talep

Ronaldo'nun millî takım kariyeri açısından önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), yaklaşan millî maç döneminde 41 yaşındaki futbolcunun millî takıma katılması için Al-Nassr'a resmen başvurdu.

Suudi yayın organı Arriyadiyah'a göre resmî talep, Ronaldo'nun kulüp takım arkadaşları Joao Felix ve Samu Costa'yı da kapsıyor. Üç futbolcunun UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarda kadroya alınması planlanıyor. Bu gelişme, Ronaldo için önemli bir dönüm noktası. Zira yalnızca birkaç hafta önce yaşanan bir disiplin sorunu, millî takımdaki geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri yaratmıştı.

Uzaklaştırma geride kalıyor

Ronaldo hakkındaki son belirsizlik, eylül ayında gergin geçen bir millî takım kampından kaynaklanıyor. Deneyimli forvetin, kendisine verilen süreyle ilgili düzenlemelerden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği ve bunun sonunda kamptan erken ayrıldığı bildirildi. Bunun üzerine FPF, kaptanına 30 gün uzaklaştırma ve 255 avro para cezası verdi.

Ancak cezalar olay tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde geriye dönük uygulandığı için Ronaldo artık kadroya seçilmeye tamamen uygun durumda. Ronaldo, artan gerilimi yatıştırmak amacıyla daha sonra taraftarlardan ve takım arkadaşlarından kamuoyu önünde özür diledi. Bu adım, millî takıma dönüşünün önünü açmış görünüyor.

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Millî takımla ilişkiler yeniden kuruluyor

Ön kadroya alınması, Portekiz'in rekor golcüsünü yeniden takıma dahil etmek istediğini gösteriyor. İlerleyen yaşına rağmen Ronaldo, millî takımın gelecek planlarında önemini açıkça koruyor.

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Al-Nassr'a gönderilen resmî yazı, federasyonun disiplin meselesini kapanmış saydığını doğruluyor. Sahada ne kadar görev alacağına ilişkin nihai karar ise artık tamamen teknik ekibe ait.

Danimarka ve Galler sınavları bekliyor

Portekiz, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi dönemi için hazırlıklarına son şeklini veriyor. Portekiz, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

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Üç gün sonra ise turnuvada ivme kazanmak isteyen takım, Galler'le karşılaşmak üzere deplasmana gidecek. Ronaldo'nun bu iki maçta tam olarak nasıl bir rol üstleneceği henüz belli değil. Şimdilik gözler nihai kadro açıklamasına çevrildi. Taraftarlar, efsanevi forvetin bir kez daha millî formayla sahaya çıkıp çıkmayacağını yakından takip edecek.