Suudi bir kulüp, Suudi Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki maçında yaşanan krize benzer şekilde, Körfez Kulüpler Şampiyonası'nda yeni bir kriz patlattı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), önceki gün Pazar günü, dün Pazartesi akşamı oynanması planlanan Nassr ile Al Wasl arasındaki maçın, Emirlik kulübünün Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşamaması nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Erteleme, Suudi futbol çevrelerinde öfkeye yol açtı; öyle ki Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Al Wasl heyetini doğal bir şekilde ağırlamak için tüm koşulların hazır olduğunu teyit eden bir açıklama yayımladı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Körfez Kulüpler Şampiyonası'nda da başrolünde Al Ettifaq kulübünün yer aldığı benzer bir krizi, kulübün grup aşamasının ikinci haftasında yarın Çarşamba günü oynaması planlanan Iraklı Erbil ile maçı öncesinde ortaya çıkardı.

Gazete, Al Ettifaq kulübünün Körfez Futbol Federasyonu'na, mevcut dönemde Irak'a seyahat edememe gerekçesiyle maçın ertelenmesi talebi gönderdiğini ve bu talebin federasyon tarafından reddedildiğini açıkladı.

Buna rağmen Al Ettifaq yönetimi, Irak'a seyahat etmeme ve maçı belirlenen tarihte oynamama, bu kararın doğurabileceği cezaları da üstlenme niyetinde.

Suudi kulüp yetkilileri, takımın maçı 3-0 kaybetmiş sayılacağını ve mali bir cezaya çarptırılacağını, ancak cezanın sonuçlarının silinmesine veya Körfez Şampiyonası'ndan ihraç edilmesine kadar uzanmayacağını öngörüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ettifaq, ilk haftada Kuveytli Kazma'yı 2-0 mağlup ederek elde ettiği 3 puanla Körfez Şampiyonası'nda grubunun zirvesinde yer alıyor.