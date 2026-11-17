Al Hilal savunmacısı Ali Lajami, Özbekistan ile oynanan hazırlık maçındaki olumsuz performansının ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nda kara listeye girdi.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda Özbekistan ile karşı karşıya geldi . Bu karşılaşma, mevcut uluslararası arada oynanan ikinci hazırlık maçıydı.

İlk yarıyı 1-2 geride kapatan Suudi Arabistan'da Yunan teknik direktör Georgios Donis, ikinci yarının başında 6 değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişikliklerin başında, Al Nassr savunmacısı Abdulelah Al-Amri'nin yerine oyuna giren Ali Lajami geliyordu.

Ayrıca kaleci Abdulquddus Atiah, Hamed Al-Shanqeeti'nin yerine; bek oyuncuları Nawaf Boushal ve Fares Abdi, Saud Abdulhamid ile Moteb Al-Harbi'nin yerine; orta sahada Mukhtar Ali, Abdullah Al-Khaibari'nin yerine; forvet hattında ise Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ancak Lajami, Suudi Arabistan'ın zor durumunu daha da ağırlaştırdı. Oyuncu, maçın 50. dakikasında orta sahada bir Özbekistan oyuncusuna yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

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Donis, Lajami'nin oyun dışı kalmasını telafi etmek için stoper bölgesinde yeni bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve bu değişiklik takımın hücum gücünü azalttı. Yunan teknik adam, 57. dakikada Al Ittihad'ın kanat oyuncusu Ahmed Al-Ghamdi'yi çıkarıp Al Ettifaq savunmacısı Abdullah Al-Khateeb'i oyuna aldı.

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Bu, Ali Lajami'nin Suudi Arabistan formasıyla gördüğü ilk kırmızı karttı ve oyuncu böylece kara listeye girdi. Kırmızı kart, Lajami'nin Fransız teknik direktör Hervé Renard döneminde Kasım 2019'da "Yeşil-Beyazlılar"a ilk kez çağrılmasından bu yana oynadığı 27. maçta geldi.

Ancak bu, Lajami'nin kariyerindeki ilk kırmızı kart değildi. Oyuncu, eski kulübü Al Nassr formasıyla iki kez kırmızı kart görmüştü ve her ikisi de AFC Şampiyonlar Ligi'nde gelmişti.

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İlk ve en çok akılda kalan kırmızı kart, 19 Ekim 2021'de AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde şu anki kulübü Al Hilal ile oynanan ve 1-2 kaybedilen maçta geldi.

Yaklaşık iki yıl sonra, 27 Kasım 2023'te Lajami, Al Nassr formasıyla grup aşamasının beşinci haftasında İran ekibi Persepolis ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yeniden kırmızı kart gördü.

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Al Nassr'dan önce Suudi savunmacı, Al Khaleej formasıyla yalnızca bir kez kırmızı kart görmüştü. Bu kart, 10 Aralık 2016'da Roshn Ligi'nin 12. haftasında Al Fateh karşısında alınan 4-2'lik galibiyette gelmişti.

Lajami, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in göreve gelmesinden bu yana Suudi Arabistan kadrosunun değişmez isimlerinden biri. Özbekistan maçı, oyuncunun Donis yönetiminde forma giydiği sekizinci karşılaşma oldu. Lajami, bu süreçte yalnızca "Khaleeji 27" olarak bilinen 27. Arap Körfez Kupası'nı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

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Suudi Arabistan, mevcut uluslararası arada Katar'ın başkenti Doha'da sürdürdüğü kampını bu maçla tamamladı. Özbekistan karşılaşması, geçen cuma Güney Kore'yi 3-2 yendiği maçın ardından takımın ikinci hazırlık maçı oldu.