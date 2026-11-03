Al-Nassr Teknik Direktörü Ange Postecoglou, hücum hattının kaptan Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda daha etkili oynadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Avustralyalı teknik direktör, takımının AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Özbek ekibi Pakhtakor'u deplasmanda 6-2 mağlup ettiği maçın ardından forma giymeyen yıldız oyuncusunu savundu.

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Avustralyalı teknik direktör, dinlendirilen kaptanını savundu

Postecoglou, Özbekistan'da kıta turnuvasında alınan farklı deplasman galibiyetinin ardından kaptanının kadroda olmamasıyla ilgili soruları geçiştirdi. Beş kez Ballon d'Or kazanan 41 yaşındaki oyuncu, önceki lig maçında 15 dakikada hat-trick yaptıktan sonra dinlenmesi için evde bırakılmıştı. Son Suudi Pro Ligi şampiyonu, tecrübeli golcüsü olmadan da tüm kulvarlardaki galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Tajiev'in sözlerine hızlı yanıt

Maç sonrasındaki kısa basın toplantısında gazeteciler, eski Avustralya millî takımı teknik direktörüne Pakhtakor'un teknik direktörü Kamoliddin Tajiev'in maç öncesinde Riyad kulübünün Ronaldo sahada olmadığında daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söylediğini hatırlattı.

Postecoglou şöyle yanıt verdi: “Ama Cris son maçta oynadı ve beş gol attık. Cris oynasa da oynamasa da en önemlisi, bugün sahaya çıkan oyuncuların çok üst düzey bir performans sergilemesiydi.

“Rakibimizin diğer Suudi takımlarına karşı çok iyi sonuçlar aldığını biliyoruz, dolayısıyla kolay olmayacaktı. Ama genel olarak hücum oyunumuz çok ama çok iyiydi. Cris burada olsaydı onun da çok iyi olacağından eminim.”

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Taşkent'teki farklı galibiyeti değerlendiren Avustralyalı teknik direktör şunları ekledi: “Oyunculardan memnunum. İyi bir performans sergiledik. Altı gol attık. Maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik.”

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Joao Felix, Özbekistan'da yıldızlaştı

Ronaldo'nun maç yükünü yönetmek amacıyla lig aşamasındaki yurt dışı deplasmanlarından sık sık muaf tutulduğu dönemde, onun gibi Portekiz millî takımında oynayan Felix farklı galibiyette başrolü üstlendi. Hücum oyuncusu, Abdullah Al-Hamdan'ın 15. dakikada attığı açılış golünün asistini yaptıktan sonra 17. ve 32. dakikalarda iki gol atarak konuk ekibin maçta kontrolü ele geçirmesini sağladı.

Felix, 53. dakikada Abdulelah Al-Amri'nin skoru 4-1'e getiren golünde gecenin ikinci asistini yaptı. Üç puan garanti altına alındıktan sonra 68. dakikada oyundan çıktı.

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Kıta turnuvasındaki galibiyet, üst tura yükselme yarışında önemli bir adım oldu

Özbekistan'da üç puanı alan Al-Nassr, üç maçta topladığı altı puanla 16 takımlı Batı Bölgesi puan tablosunun üst sıralarına yükseldi. Emirlik temsilcisi Al-Ain'e karşı ilk maçında 4-0 kaybeden ve Neftchi'yi 3-1 yenen Al-Nassr, lider Al-Ain'in altı puan gerisinde. Seyahat sorunları konuk ekibin Riyad'a ulaşmasını engellediği için ertelenen Al-Wasl maçına hâlâ yeni bir tarih belirlenmesi gerekiyor. Yalnızca ilk sekiz takım eleme turlarına yükselecek. Postecoglou'nun ekibi şimdi ligde üçüncü sırada ve liderin iki puan gerisinde olarak lig maçlarına dönüyor.