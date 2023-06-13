Chelsea’de süre bulmakta zorlanan Faslı yıldız yeni sezonda Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olabilir.

Cristiano Ronaldo’yu transfer ederek dünya futbolunda tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’ın bu yazki transfer hedefi Chelsea’den Hakim Ziyech oldu.

Ziyech’in yaratıcılığının ve pas kalitesinin Ronaldo’yu birçok gol pozisyonuna sokacağına inanan Al-Nassr yetkilileri 30 yaşındaki oyuncunun transferi için çalışmalar yürütmeye başladı.

Standart Sport’ta yer alan habere göre geniş Chelsea kadrosunda süre bulması kolay görünmeyen Faslı futbolcu kış transfer döneminde Fenerbahçe’nin de gündemine gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Chelsea 10 milyon euro bekliyor

Kariyerinin en iyi dönemini Ajax’ta geçiren Ziyech’in ismi Twente’de oynadığı dönemde de sarı-lacivertli takımla anılmış ancak yıldız isim o dönem Ajax kadrosuna katılmıştı.

Fas’ın Dünya Kupası’nda elde ettiği başarıda önemli rol oynayan 30 yaşındaki Ziyech bu sezon Londra ekibi için 24 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi.

Chelsea ile sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan Ziyech için teklifleri bekleyen İngiliz ekibinin 10 milyon euro civarında bir ücreti kabul edeceği tahmin ediliyor.