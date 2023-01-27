Hocasına göre; Portekizli süperstar, her şeyin daha farklı olmasını sağlayabilirdi.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan Al İttihad ile Al Nassr arasındaki karşılaşmada, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Faslı forvet Abderrazak Hamdallah gollerini attı ve Ronaldo'nun takımı devreye 2-0 geride girdi.

Anderson Talisca'nın 67. dakikada farkı 1'e indiren golü geldi, ancak Muhannad Al Shanqeeti, Nuno Espirito Santo'nun takımını 3-1 öne geçirdi ve maç, bu skorla bitti.

Ancak, Hamdallah Al Ittihad'ın maçı 2-0'a getirmesinden önce Al Nassr, Ronaldo ile maçı berabere getirme şansını iyi kullanamadı.

Ve maçın ardından Portekizli süperstarın hocası Garcia, bu duruma değinmeyi ihmal etmedi.

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Ne söylendi?

Portekizli süperstar, yeni takımıyla çıktığı ilk iki maçtan da gol sevinci yaşayamadan ayrıldı.

Bu nedenle, astronomik bir ücretle Arabistan'a transfer edilen futbolcuyla taraftarlar dalga geçti.

Ancak maçın ardından, Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Ronaldo'nun kaçırdığı fırsata şöyle değindi:

"Maçın gidişatını değiştiren şeylerden biri de Cristiano Ronaldo'nun ilk yarıda kaçırdığı fırsattı.

"Eğer o fırsatı değerlendirebilseydik, her şey çok daha farklı olabilirdi.

"Al-Ittihad'ı tebrik ediyorum. İlk yarı bizden çok daha iyi bir performans sergilediler.

"Biz ikinci yarı iyi oynadık, ama maalesef sonucu değiştiremedik."

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Ronaldo, yenilginin ardından soyunma odasına giderken rakip takım taraftarları, Portekizli süperstarın geçtiği sırada hep bir ağızdan "Lionel Messi" tezahüratı yaptılar.

Paris Saint-Germain'e karşı oynanan hazırlık maçında gol atan Ronaldo, resmi maçlarda gol atamasa da Al Nassr taraftarları ona olan güvenlerini kaybetmediler.

Al Nassr, Süper Kupa yenilgisinin ardından bir sonraki lig maçını 3 Şubat Cuma günü Al Fateh ile oynayacak ve Portekizli yıldız, bu maçta gol atmayı dört gözle bekliyor.