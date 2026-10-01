Arap Kulüpler Şampiyonası, tam 4 yıllık bir aradan sonra, Mısır'ın başkenti Kahire'nin kalbinde ve kupanın sahibi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da katılımıyla yeniden hayata dönmeye yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, Arap Kulüpler Şampiyonası'nın 2027 yazında Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap dünyasının en önemli kulüplerinin katılımıyla düzenleneceğini belirtti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, final maçında ülke takımı Al Hilal'i mağlup ederek bir önceki edisyonun şampiyonu olması sebebiyle turnuvaya katılacak olan bu kulüplerin başında geliyor.

Arap Kulüpler Şampiyonası'nın bir önceki edisyonu, 4 yıl önce, yani 2023 yılında Suudi Arabistan Krallığı'nda, Arap dünyasındaki birçok büyük kulübün katılımıyla düzenlenmişti.

Suudi gazetesine göre, bir sonraki edisyona ülkelerinde lig şampiyonluğunu elinde bulunduran kulüpler katılacak; ancak bu kulüplerin sayısı veya turnuvanın sistemi şu ana kadar açıklanmadı.

Turnuvanın adının, geçtiğimiz yıllarda birçok kez yeniden sahneye dönüşle birlikte anıldığı; ancak 2025 Dünya Kulüpler Kupası ve 2026 Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarla yazın yoğunlaşması nedeniyle gün yüzüne çıkamadığı hatırlatılıyor.