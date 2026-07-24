Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, yeni 2026-2027 futbol sezonunda Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turundaki tüm maçları açıkladı.

Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası, önümüzdeki 16 Ağustos günü 3 maçla başlayacak. Bu maçlarda El Bükeyriye, El Hazm ile; El Uruba, Ebha ile; El Vahda ise El Şabab ile karşılaşacak.

Kupanın sahibi Hilal ise Kral Kupası'nı savunma yolculuğuna 17 Ağustos'ta başlayacak. Bu maçta, iki sezon önce Suudi Ligi'nden düşen El Raid'e Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.

Aynı gün, 10 yıldır kazanamadığı turnuvadaki yolculuğuna başlayacak olan Ahli, El Envar takımıyla, bu takımın sahasında karşılaşacak.

18 Ağustos günü de bazı güçlü maçlara sahne olacak. İttihad, geçen sezon Roshn Ligi'nden düşen El Necme takımıyla Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaşacak.

Nasr ise dört büyükler arasında Roshn Ligi takımlarından biriyle, spesifik olarak Yelo Ligi'nden yeni çıkan El Dir'iyye takımıyla oynayacak tek takım olacak. Bu maç da 18 Ağustos günü Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanacak.

Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turu maçları 19 Ağustos günü 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Bu maçlarda Damak ile El Teavun; Cidde ile El Hulud; El Ula ise El Feth ile karşı karşıya gelecek.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın sahibidir. Bu turnuva, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile geçen sezon final maçında El Hulud'u yenerek kazandığı tek kupa olmuştu.

Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası son 32 turu maç programı