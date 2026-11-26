Al-Nassr'ın sözleşmesindeki önemli bir uzatma maddesini devreye sokmasının ardından Joao Felix'in uzun süre Suudi Arabistan'da kalması bekleniyor. Barcelona'ya dönebileceğine dair söylentiler sürse de Portekizli futbolcunun 2029'a kadar Riyad'da kalmaya onay verdiği bildiriliyor.

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Suudi Arabistan projesine bağlılık

Al-Nassr, Felix'in uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için harekete geçerek forvete Suudi Pro Ligi'ndeki sözleşmesini 2029'a kadar uzatma kararını bildirdi. Kulübün sportif yönetimi ile oyuncu arasında yakın zamanda yapılan üst düzey görüşmede Riyad ekibi, yıldızı satmaya veya mevcut sözleşmesindeki uzatma maddesini iptal etmeye niyeti olmadığını açıkça belirtti. Bu gelişme, 27 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki bir sonraki adımına ilişkin yoğun spekülasyonların ardından geldi.

Arriyadiyah'ın haberine göre eski Atletico Madrid oyuncusu, teklifi memnuniyetle karşıladı ve Suudi Arabistan'daki hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti. Felix, yakın zamanda yeniden Portekiz Millî Takımı'nın ilk 11'ine çağrılmasını sağlayan yükselişinin başlıca nedeni olarak Al-Nassr'daki olumlu ortamı gösterdi. Riyad'da kendini rahat hissetmesi ve kulüp yönetimiyle güçlü ilişkisi, Orta Doğu'da kalmasının önünü açan hızlı görüşmelerde belirleyici rol oynadı. Yeni anlaşmanın şartlarına göre Felix'in yıllık kazancı önemli ölçüde artarak yaklaşık 12 milyon avroya ulaşacak. Sözleşmede ayrıca kulübün ülke içindeki ve kıtasal turnuvalardaki başarısına bağlı performans primleri bulunuyor.

Mali ayrıntılar ve Chelsea'ye yapılacak ödemeler

Uzatma, oyuncunun Premier Lig'den ilk transferiyle bağlantılı ek mali yükümlülükleri de devreye sokuyor. Chelsea, toplam transfer bedelinin bir parçası olarak 20 milyon avro daha alacak. Al-Nassr'ın kalan bu tutarın yarısını yaklaşan yaz transfer döneminde ödemesi planlanıyor. İki yıllık uzatmanın kesinleşmesiyle anlaşmanın toplam maliyetinin 50 milyon avroya ulaşması bekleniyor.

Daha önce Al-Nassr'ın, mayıs sonuna kadar itiraz edilebilecek otomatik bir uzatma maddesine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak kulüp, oyuncuyla erken anlaşarak 1 Haziran'daki son tarihe ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdı. Madde iptal edilseydi toplam transfer bedeli yalnızca 30 milyon avro olacaktı. Buna rağmen kulübün sportif yönetimi, transfer ücretinden tasarruf etmek yerine Portekizli oyun kurucuyu takımda tutmaya öncelik verdi.

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Barcelona'ya dönüş umutları sona erdi

Barcelona açısından bu gelişme, 2023-24 sezonunda Estadi Olimpic Lluis Companys'teki kiralık döneminde verimli bir performans sergileyen oyuncuyla yeniden buluşma umutlarının kesin olarak sona ermesi anlamına geliyor. Felix daha önce Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için Avrupa'nın en üst düzeyindeki rekabete dönmek istediğini ima etmiş, hatta Katalonya'da ikinci bir şans elde etme ihtimali konusunda Joao Cancelo'nun izlediği yolu kendisine örnek göstermişti.

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Forvet, Barcelona'ya duyduğu duygusal bağı hiçbir zaman gizlemedi. Ancak mevcut durum, dönüşün artık hem lojistik hem de mali açıdan imkânsız olduğunu gösteriyor. Tüm kozlar Al-Nassr'ın elindeyken ve oyuncu bulunduğu ortamdan memnunken Barcelona'nın hücumdaki yaratıcılığını artırmak için muhtemelen başka seçeneklere yönelmesi gerekecek.

Riyad'da rekor kıran performans

Temmuz 2025'te kulübe katılmasından bu yana Felix, Suudi Pro Ligi'nin en üretken oyuncularından biri hâline geldi . Forvet, tüm kulvarlarda çıktığı 63 maçta 34 gol ve 28 asist kaydetti. Son olarak salı günü Katar temsilcisi Al-Sadd'a karşı oynanan AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında forma giydi ve takımın taktik düzeni için neden vazgeçilmez görüldüğünü bir kez daha gösterdi.

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Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olduğu 2025-26 sezonundaki ilk yılı özellikle tarihe geçti. Takımın hücumdaki yaratıcılığının merkezinde yer alan Felix, sezonu 13 asistle ligin en çok asist yapan oyuncusu olarak tamamladı.