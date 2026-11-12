Cristiano Ronaldo, ilk televizyon dizisinin yapımına başlandığını duyurarak saha dışındaki imparatorluğunu büyütmeye devam ediyor. Portekiz'in simge ismi, kendisini canlandıracağı bir futbol dizisi için tanınmış İngiliz sinemacı Matthew Vaughn ile güçlerini birleştiriyor.

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Ronaldo televizyon yapımcılığına adım atıyor

Ronaldo, televizyon yapımcılığı dünyasına adım atıyor. Eski Portekiz yıldızı, Day 1s adlı futbol dramasının yapımına resmen başladı. 41 yaşındaki Ronaldo, saha dışındaki iş yatırımlarını genişletmeyi sürdürüyor.

Yeni projenin arkasındaki yapım şirketi UR Marv Studios'u kurmak için ünlü İngiliz yönetmen Matthew Vaughn ile güçlerini birleştirdi. Ronaldo, dizide yalnızca yönetici yapımcı olarak görev almayacak, kamera karşısına da geçecek. Efsanevi forvet, merakla beklenen futbol dramasında kendisini canlandıracak.

Yıldız isim yapımın başladığını sosyal medyada doğruladı

Ronaldo, projeye ilişkin heyecanını sosyal medyada dünyanın dört bir yanındaki geniş hayran kitlesiyle paylaştı. Yıldız isim, 681 milyon Instagram takipçisine yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını doğruladı.

Forvet oyuncusu, “Heyecan verici haberler! İlk televizyon dizim Day 1s'in çekimleri yeni başladı. Devamı gelecek!” diye yazdı. Duyuruya setten kamera arkası fotoğrafları da ekledi.

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Paylaşılan fotoğraflar arasında Brentford soyunma odasından bir görüntü de vardı. Bu görüntü, yeni dizinin İngiliz futbolunu gerçekçi bir arka plan olarak kullanacağına işaret ediyor.

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Yüksek riskli bir hikâye ve yıldızlarla dolu kadro

Day 1s, modern futboldaki kazançlı ve yüksek riskli iş dünyasını derinlemesine ele almayı vadediyor. Dizi, oyuncu transferlerinin zorlu ortamında yolunu bulmakla görevli İngiliz futbol menajeri Stanley Dalton'ın kurgusal hikâyesini anlatıyor.

Dalton başrolünü İngiliz oyuncu Damian Lewis üstleniyor. Kadroda ona beğeni toplayan İngiliz rapçi Dave eşlik ediyor. İkisi de Ronaldo'nun paylaştığı yapımın ilk fotoğraflarında yer alıyor.

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Dizi, Ronaldo'nun katılımının yanı sıra futbol dünyasından bir başka tanınmış ismi de ağırlayacak. Eski Arsenal ve Fransa yıldızı Thierry Henry'nin de dizide yer alacağı ve kendisini canlandıracağı doğrulandı.

Saha dışındaki işlerini büyütüyor

Day 1s'in çekimleri, dizinin ileride yayımlanacağı tarihe doğru devam edecek. Hayranlar, dizinin ne zaman ekranlara geleceğine ilişkin UR Marv Studios'tan gelecek yeni açıklamaları sabırsızlıkla bekleyecek.

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Ronaldo için bu televizyon projesi, milli takım kariyeri sonrasındaki bir başka önemli adımı temsil ediyor. Kısa süre önce Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olan 41 yaşındaki yıldız, eğlence sektöründeki yatırımlarına hız veriyor.