Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Portekiz ekibi Benfica'nın orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Rios ile anlaşmayı duyurma yönteminde Arap kahvesini kullanmama kararı aldı.

Al-Ittihad kulübü, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, mevcut yaz transfer döneminde Rios ile anlaştığını, transferin detaylarını açıklamadan duyurdu.

Duyuru son derece ilgi çekici bir şekilde gerçekleşti; Suudi kulüp yayınladığı videoda, bir kişinin kahve istediğini ve Etiyopya ile Kosta Rika kahvesine tercih ederek Kolombiya kahve çekirdeğini seçtiğini gösterdi.

Kahveden bir yudum alınır alınmaz video, Rios'un eski kulübü Benfica ve ülke milli takımıyla sergilediği yetenekleri gösterdi; bu, oyuncunun uyruğuna bir gönderme niteliğindeydi, özellikle de Kolombiya kahve çekirdeğinin yüksek kalitesiyle bilinmesi göz önüne alındığında.

Al-Ittihad kulübü, yeni transferleri duyururken izlenen alışkanlığı bozmuş oldu; zira genellikle Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi ağırlama içeceği olması nedeniyle Arap kahvesi kullanılıyordu.

Daha önceki basın raporlarının ortaya koyduğuna göre Richard Rios, Al-Ittihad kulübüne, satın alma opsiyonu içeren bir madde olmaksızın, 3 ila 4 milyon euro karşılığında ve maaşının tamamını üstlenmesi koşuluyla bir sezonluğuna kiralık olarak katılacak.

Rios, "El-Amid" lakaplı takımın bu yaz mevcut transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü orta saha oyuncusu olacak; kendisinden önce Suudi oyuncular Al-Fayha'dan Rakan Kaabi ile Al-Ettifaq'tan Mukhtar Ali, ayrıca İspanyol ekibi Almeria'dan Senegalli Dion Lopy takıma katılmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, geçen yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Palmeiras'tan 16 milyon euro karşılığında katıldığı Portekiz ekibinde bir sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılacak.

Bu dönemde Richard Rios, Benfica ile farklı kulvarlarda 51 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atmayı başardı ve ayrıca 6 asist yaptı.

Önümüzdeki birkaç saat içinde, Rios'un yarından sonra cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Al-Nassr'a karşı oynanacak beklenen klasiko maçında forma giyip giymeyeceğine dair durumunun açıklanması bekleniyor.