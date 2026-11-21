Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın eski yıldızı Fuad Anwar, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Ahli karşısındaki klasik maçı kaybetmesinin sebebi olduğunu söyledi.

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Al Ahli, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen ve dün (cuma) akşam Cidde'deki Al Inma Stadı'nda oynanan maçta Al Nassr'ı 3-1 yendi.

Fuad Anwar, Suudi Arabistan'ın Al Riyadiyah gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al Nassr, özellikle ilk yarıda sahada etkiliydi ve Portekizli efsane Ronaldo'nun golüyle öne geçmeyi başardı."

Anwar şöyle devam etti: "Ancak o (Ronaldo), Al Nassr'ın oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etmesini sağlayacak penaltıyı gole çeviremedi. Bu da Al Ahli oyuncularına maça geri dönme, eşitliği yakalama ve ardından galip gelme motivasyonu verdi. Üstelik Senegalli Sadio Mané'nin ailevi nedenlerle forma giyememesinin ardından Al Nassr hücum gücünü kaybetti."

Maçta nadir görülen bir an yaşandı: Cristiano Ronaldo, Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi kandırmayı başarmasına rağmen 18. dakikada penaltıdan yararlanamadı . Ronaldo topu kalecinin ters köşesine gönderdi ancak top sağ direğe çarptı.

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İstatistik sitesi Opta'ya göre Ronaldo, bu sezon Roshn Ligi'nde kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız daha önce, geçen 20 Ekim'de NEOM'un 1-0 yenildiği maçta kaleci Marcin Bułka karşısında bir penaltı kaçırmıştı.

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Bu sayı, Ronaldo'nun geçen sezon Roshn Ligi'nde kaçırdığı toplam penaltı sayısına eşit. Ronaldo geçen sezon 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

Ayrıca Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.

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Öte yandan Fuad Anwar, Al Nassr'ın yaşadığı mali krizin, özellikle yeni oyuncu transferlerinde başarısız olunmasının ve bilhassa Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović'in ayrılmasının ardından kulübü zor bir duruma soktuğunu belirtti.

Anwar şöyle açıkladı: "Al Nassr bu sezon zor günler geçiriyor. Özellikle mali durum nedeniyle geçen yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiremedi ve bu da sezona sınırlı bir kadroyla girmesine yol açtı. Bunun sorumlusu takımın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou değil."

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Anwar ekledi: "Hırvat Marcelo Brozović'i gönderip bu sezon Portekizli Samu Costa'yı Al Nassr'a getiren kişi sorumluluğu üstlenmeli. Özellikle de Costa şu ana kadar kendisini aklayacak bir performans ortaya koyamadı. Hırvat yıldızla sözleşme yenilemek daha iyi olurdu."

Öte yandan Anwar, Al Nassr'ın bu sezon Roshn Ligi şampiyonluk yarışının dışında kaldığı görüşüne katılmadı ve takımın kendisini yeniden doğru yola sokabilecek çok sayıda nitelikli oyuncuya sahip olduğunu vurguladı.

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Anwar sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yenilgi Al Nassr'ı etkilemeyecek. Takımın bu dönemi ve koşulları aşabilecek seçkin yıldızları var. Güçlü bir rakip olacağını ve gelecek haftadan itibaren yeniden ikinci sıraya yükseleceğini düşünüyorum."

Bu yenilginin ardından Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 28 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Sarı-laciverli ekip, bir maç eksiği bulunan lider Al Hilal'in 2 puan gerisinde yer alırken ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise averajla gerisinde bulunuyor.