Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda attığı üç golle eski günlerini hatırlattı ve Al Nassr'ı Al Kholood karşısında kaotik geçen maçta 5-3'lük galibiyete taşıdı. Al Nassr savunmada güven vermese de hücum hattındaki oyuncularının bireysel kalitesi sonunda rakibine ağır bastı.

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Al Nassr, Al-Awwal Park'ta yüksek tempoda geçen mücadelede dirençli Al Kholood'u mağlup ederek kritik bir üç puan aldı. Karşılaşmaya etkileyici hücum performansları ve savunmadaki kırılganlık damga vurdu.

İlk yarıda üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Konuk ekip adına Julien Domingues perdeyi açtıktan sonra Angelo Gabriel ve Sadio Mane'nin golleri Al Nassr'ı öne geçirdi. Ancak devre arasına kısa süre kala yaşanan bir konsantrasyon kaybı, Antoin Essomba'nın skoru 2-2'ye getirmesine olanak tanıdı. Ange Postecoglou'nun devre arasında düşünecek çok şeyi vardı.

İkinci yarıya ise tamamen Ronaldo damga vurdu. Portekizli yıldız, 15 dakika içinde attığı üç golle maçın kontrolünü eline aldı ve Al Nassr'ın farkı açmasını sağladı. Al Kholood, uzatma dakikalarında Domingues'in penaltı golüyle farkı azaltsa da maçın sonucu artık belirlenmişti.

Topa %54 oranında sahip olan ve kaleyi bulan dokuz şut çeken Al Nassr, savunma hattında hâlâ geliştirmesi gereken yönler bulunsa da hücum gücünün şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin en korkulanları arasında olduğunu gösterdi.

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GOAL , Al Nassr oyuncularının Awwal Park'taki performanslarını değerlendirdi...

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Kaleci ve savunma

Bento - 5/10:

Kaleci için zor bir akşamdı: Kalesine gelen beş isabetli şutta üç gol yedi. Son dakikalardaki penaltıda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak Al Kholood'un maça ortak olmasını sağlayan ilk yarıdaki kargaşada stoperlerle iletişimi sorunlu görünüyordu.

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Nawaf Boushal - 5/10:

83. dakikada oyundan çıkan Boushail, hücumda sessiz kaldı ve Al Kholood kanatlardan atağa kalktığında sık sık pozisyonunu kaybetti. Konuk ekibin kontra atak tehdidi karşısında pozisyonuna dönecek hıza sahip değildi.

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Mohamed Simakan - 6/10:

Savunma hattının en girişken ismiydi ve araya girmek için sık sık öne çıktı. Ancak agresif oyunu zaman zaman arkasında boşluklar bıraktı. Oyun kurulumuna katkı sağlasa da hücumu takım düzeninin önüne koyan Al Nassr'ın yaklaşımını yansıtıyordu.

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Inigo Martinez - 5/10:

Tecrübeli savunmacı için zorlu bir geceydi. Domingues'in doğrudan kaleye yönelen oyunuyla başa çıkmakta zorlandı ve basit geçiş hücumlarına karşı kırılgan görünen savunma hattının bir parçasıydı. Savunmanın merkezinde alışıldık güven duygusunu veremedi.

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Ayman Yahya - 6/10:

81. dakikada oyundan alınana kadar kanatta takıma alan açtı. Geri dönüşlerde çok çalıştı ancak maçın büyük bölümünü rakip yarı sahada geçirdi; savunma yerleşiminden çok önde yapılan baskıya katkı sağladı.

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Orta saha

Abdullah Al-Hamdan - 5/10:

Hücum grubunun en sessiz ismiydi. Al-Hamdan, kalabalık son bölgede boşluk bulmakta zorlandı ve çevresindeki yıldızların gölgesinde kaldı. Kaleyi bulan şut çekemeyince 74. dakikada yerini Abdulrahman Ghareeb'e bıraktı.

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Abdullah Al-Khaibari - 6/10:

Orta sahanın savunma ağırlıklı oyuncusu, topu takımında tutmaya odaklandı ve paslarının büyük bölümünü isabetli kullanarak baskının sürmesine yardımcı oldu. Ancak hücumdan savunmaya geçişlerde rakipler sık sık onu kolayca geçti ve savunma dörtlüsü, ileri koşu yapan oyunculara karşı savunmasız kaldı.

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Angelo Gabriel - 8/10:

İlk bölümün öne çıkan ismiydi. Gabriel, 24. dakikada akıllıca bir vuruşla kritik beraberlik golünü attı ve 81. dakikada oyundan çıkana kadar sürekli pozisyon üretti. Orta saha ile hücumdaki iki oyuncu arasında bağlantı kurma becerisi mükemmeldi.

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Sadio Mane - 8/10:

Mane, 38. dakikada yaptığı düzgün vuruşla Al Nassr'ı kısa süreliğine öne geçirerek kalitesini gösterdi. Maç boyunca tehdit oluşturmayı sürdürdü ve 81. dakikada Ronaldo'nun üçüncü golünün asistini yaparak oldukça verimli performansını tamamladı.

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Hücum

Joao Felix - 9/10:

Devre arasında oyundan alınmasına rağmen Felix'in maça etkisi büyüktü. Gabriel'in açılış golü ve Mane'nin golünün asistlerini yaptı; Ronaldo'nun hat-trick'indeki ilk iki golde de belirleyici rol oynadı. Al Nassr'ın yüksek gol üretiminin kilidini yaratıcı oyun görüşü açtı.

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Cristiano Ronaldo - 10/10:

Bitiricilik dersi verdi. Ronaldo, müthiş bir hat-trick'le (66, 72 ve 81. dakikalar) maçın gidişatını değiştirdi; olağanüstü pozisyon alma becerisini ve zamanlamasını sergiledi. İkinci yarıdaki üç golü mücadeleyi fiilen bitirdi ve neden hâlâ ligin önde gelen maç kazandıran oyuncusu olduğunu gösterdi.

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Yedekler ve teknik direktör

Abdulrahman Ghareeb - 6/10:

Son 15 dakikada oyuna girerek kanada enerji kattı ve tempo düşerken Al Nassr'ın galibiyeti korumasına yardımcı oldu.

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Sami Al-Najei - 5/10:

Al Nassr savunma düzenine geçerken orta sahaya enerji katması için 81. dakikada oyuna alındı.

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Awad Aman - 5/10:

Son dakikalardaki yüksek tempoda oyuna etki etmek için fazla vakti kalmayan, geç yapılmış taktiksel bir değişiklikti.

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Rakan Khalid Al-Ghamdi - 5/10:

İlk 11'de başlayan hücum oyuncularının yükünü hafifletmek için 81. dakikada oyuna alındı.

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Saad Fahad Al Nasser - 5/10:

Postecoglou'nun maçı kontrol altında tutma çabasının bir parçası olarak 83. dakikada oyuna girdi.

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Ange Postecoglou - 7/10:

Teknik direktörün taktik düzeni, Al Nassr'ın hücumda durdurulması güç bir takım olmasını sağladı ancak savunmadaki denge eksikliği endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bireysel yeteneğe güvenme kararı sonuç verdi, fakat sıralamada daha alt basamaklarda yer alan bir rakipten üç gol yemiş olmak onu rahatsız edecektir.