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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Al-Nassr'ın Al-Ain karşısındaki ilk 11'i: Postecoglou, Pinto'yu şoke edip takımın görünümünü değiştiriyor!

Al-Ain - Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
A. Postecoglou
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Avustralya

Avustralyalı teknik direktör herkesi farklı bir şekilde şaşırttı

Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ilk haftasında bugün, salı akşamı oynanacak Al Ain karşılaşması için oynattığı sistemi değiştirmeye özen gösterdi.

Avustralyalı teknik direktör, önceki maçların çoğunda uyguladığı 4-3-3 veya 4-2-3-1 taktik düzeninin aksine, 3-4-3 sistemine dayanmaya karar verdi.

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Ayrıca eski Tottenham teknik direktörü, Brezilyalı kaleci Bento'nun yaptığı bir dizi hata ve istikrarsız performansının ardından, ilk on birde onun yerine Nawaf Al Aqidi'ye güvenmeye karar verdi.

Nassr, geçen hafta Al Khaleej karşısında (1-1) berabere kalarak düştüğü tuzağın ardından taraftarlarıyla barışmayı hedefliyor; Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarının istenen seviyeyi sergileyemediği bir maçtı.

Nassr'ın Asya Elit'te Al Ain karşısındaki ilk on biri:

Kaleci: Nawaf Al Aqidi.

Savunma: Inigo Martinez - Abdulelah Al Amri - Mohamed Simakan.

Orta saha: Nawaf Boushal - Sami Costa - Abdullah Al Khaibari - Saad Al Nasser.

Hücum: Joao Felix - Ronaldo - Sadio Mane.

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