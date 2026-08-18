Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yeni turnuva sistemine göre 2026-2027 sezonu AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasında 4'ü kendi sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

2026-2027 sezonu, Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan organizasyonun kırk beşinci edisyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca bu, turnuvanın adının «AFC Şampiyonlar Ligi Elit» olarak değiştirilmesinden bu yana düzenlenen üçüncü edisyon.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun lig aşamasına katılan kulüp sayısını 24'ten 32'ye çıkarma kararının ardından 2026-2027 sezonu, turnuvanın tarihinde yeni bir aşamayı temsil ediyor. Bu sayıya göre Batı ve Doğu bölgelerinin her birinde 16'şar kulüp yer alacak.

Her takım lig aşamasında 8 maç oynayacak; üst sıralarda yer alanlar ise yeni turnuva sistemine göre eleme turlarına yükselecek.

Kura, Al-Nassr'ı Batı bölgesinden 8 rakiple eşleştirdi. Buna göre 4 kulübü kendi sahasında ağırlayacak, 4 karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. Maçlar şu şekilde belirlendi:

Katar ekibi Al-Sadd — Al-Nassr'ın sahasında.

BAE ekibi Al-Ain — Al-Nassr'ın sahası dışında.

Özbek ekibi Navbahor — Al-Nassr'ın sahasında.

BAE ekibi Shabab Al-Ahli — Al-Nassr'ın sahası dışında.

Katar ekibi Al-Gharafa — Al-Nassr'ın sahasında.

BAE ekibi Al-Wasl — Al-Nassr'ın sahası dışında.

Özbek ekibi Pakhtakor — Al-Nassr'ın sahası dışında.

Katar ekibi Al-Shamal — Al-Nassr'ın sahasında.

Böylece Al-Nassr, lig aşamasındaki yolculuğuna Katar, BAE ve Özbekistan kulüplerine karşı güçlü ve çeşitli karşılaşmalarla başlayacak; hem eleme turlarına yükselmeyi hem de kıtasal turnuvanın şampiyonluğu için yarışmayı hedefliyor.