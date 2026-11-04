Riyad temsilcisi Al Nassr, Kral Kupası son 16 turundaki heyecan verici mücadelede Al Kholood'u Al-Awwal Park'ta ağırlıyor. Suudi Arabistan'ın prestijli ulusal eleme turnuvasında iki takım da çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

GOAL, biletlerle ilgili tüm önemli bilgileri ve biletleri nasıl temin edebileceğinizi derledi.

Al Nassr FC - Al Kholood Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu Kral Kupası maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

King Cup - 1/8 1 Ara 2026 - 12:00

Al Nassr - Al Kholood maçının biletleri nereden alınır?

Al Nassr'ın yer aldığı Kral Kupası maçlarının resmî biletleri ağırlıklı olarak Webook gibi resmî Suudi spor bileti platformları ve kulübün bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Taraftarlar, standart giriş biletlerini satış fiyatından almak için resmî ön satış ve genel satış dönemlerinde öncelikle bu platformları kontrol etmeli.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenmişse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil satış platformlarında en ucuz bileti aramak, resmî bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarlara maçı kaçırmamak için erişilebilir ve pratik bir yol sunuyor.

Al Nassr - Al Kholood maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısında standart tribünlerdeki genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 30 ila 40 SAR'dan başlıyor. Bu da eleme usulü oynanan kupa maçını tribünden izlemek için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 75 SAR'dan başlıyor. Bu platformlar, resmî bilet kontenjanı tükenirse taraftarlara mevcut en ucuz bileti almak için alternatif bir yol sağlıyor.

Al Nassr FC - Al Kholood Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al Kholood'un form durumu

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te çıktığı son beş maçın tamamını kazanarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Pakhtakor Tashkent'i 6-2 yendi; öncesinde ise ligde Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Al-Faisaly, Neom SC ve Neftchi Fargona karşısında da galibiyet aldığı bu beş maçlık süreçte 18 gol atıp sekiz gol yedi.

Al Kholood ise son beş maçının tamamını kaybetti ve hiç galibiyet alamadı. Son olarak Al-Ettifaq'a 3-0 yenildi; öncesinde de ligde Al Nassr'a 5-3 mağlup oldu. Al-Faisaly, Al Qadsiah ve Al Riyadh karşısında da yenilgi yaşayan takım, bu beş maçta 13 gol yiyip yalnızca beş gol attı.

Al Nassr FC - Al Kholood: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 29 Ekim 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde karşılaştı ve Al Nassr, Al-Awwal Park'taki maçı 5-3 kazandı. Takımlar arasındaki son beş maçta Al Nassr dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; toplam 13 gol atıp altı gol yedi. Al Nassr'ın kazanamadığı tek maç, Ekim 2024'te Al Kholood'un sahasında 3-3 sona erdi.