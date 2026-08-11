Suudi Pro Ligi, küresel süper yıldızları, tutkulu taraftar desteğini ve büyüleyici maç günü atmosferini kendine çekerek kısa sürede dünya futbolunun en dikkat çekici organizasyonlarından biri haline geldi. Sezon tüm hızıyla sürerken, başkentin devi Al-Nassr SC, Riyad'daki ikonik Al-Awwal Park'ta Al Fateh SC'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Al-Nassr'ın maçları, Orta Doğu sporlarında biletine en çok talep gösterilen etkinlikler arasında yer alıyor. Kulübün efsane golcü Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix ve Otavio gibi üst düzey uluslararası isimleri kadrosuna katmasından bu yana, Riyad'daki stat atmosferi adeta zirveye çıktı.

GOAL, tüm temel maç bilgilerini, stat detaylarını ve fiyatlandırma yapısını derledi. En iyi bilet seçeneklerini keşfetmek ve kontenjanlar tükenmeden yerinizi hemen almak için okumaya devam edin.

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Nassr SC ile Al Fateh SC arasındaki yaklaşan Suudi Pro Ligi karşılaşması, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak ve maçın başlama saati 21.00 AST olacak.

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Talebin yüksek olduğu Suudi Pro Ligi maçlarında resmi kulüp kanalları üzerinden birincil bilet bulmak gerçekten zor olabilir. Al-Nassr'ın iç saha maçları için ayrılan resmi biletler, kulüp üyeleri, kombine sahipleri ve yerel taraftar gruplarından gelen yoğun ilgi nedeniyle genel satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Resmi genel satış biletlerini alamayan taraftarlar için doğrulanmış ikincil bilet platformları, girişinizi garanti altına almanın en kolay, en güvenli ve en güvenilir yolunu sunuyor. Ticombo gibi çevrim içi pazar yerleri, taraftarların çeşitli oturma kategorilerindeki anlık müsaitliği gerçek zamanlı olarak karşılaştırmasına imkan tanıdığı için öne çıkıyor.

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Nassr SC'nin iç saha maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, sahaya yakınlığına ve ağırlama hizmetlerinin dahil olup olmamasına göre değişiyor. Taraftarlar için en dikkat çekici nokta ise standart üst katman koltuklarının oldukça erişilebilir başlangıç fiyatlarından satışa sunulması. Bu da üst düzey futbolu aileler ve tarafsız izleyiciler için canlı olarak izlemeyi ulaşılabilir hale getiriyor.

En ucuz bilet seçenekleri, kalelerin arkasındaki Kategori 3 genel oturma alanı için yaklaşık 120 SAR'dan başlıyor. Orta seviye yan tribün seçenekleri, makul fiyatlarla saha boyunca ideal izleme açıları sunarken, premium VIP alanları daha üst düzey bir lüks deneyim sağlıyor.

Kategori 3 Üst Katman Genel Giriş: 120 SAR ile 180 SAR arası

Kategori 2 Alt Katman Kale Arkası: 200 SAR ile 300 SAR arası

Kategori 1 Alt Yan Tribün Saha Kenarı Görüşü: 350 SAR ile 600 SAR arası

Premium VIP Lounge ve Ağırlama Suitleri: 750 SAR ile 1.800+ SAR arası

Bütçesini düşünen taraftarlar, canlı ev sahibi tribün atmosferini hissederken sahanın tamamını net şekilde görebilecekleri Kategori 3 koltuklarda en yüksek değeri bulacaktır. Saha içindeki anlara ve süper yıldızların gol sevinçlerine mümkün olduğunca yakın olmak isteyenler içinse Kategori 1 alt yan tribün biletleri özellikle tavsiye ediliyor.

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Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Resmi adı King Saud University Stadium olan Al-Awwal Park, Al-Nassr SC'nin modern iç saha stadı olarak hizmet veriyor. İlk olarak 2015'te inşa edilen ve modern Avrupa stadyumu standartlarını karşılamak için kapsamlı şekilde yenilenen tesis, özellikle futbol için tasarlanmış dünya standartlarında bir ortam sunuyor.

Çim sahanın etrafını koşu pisti çevreleyen eski oval atletizm statlarının aksine, Al-Awwal Park kompakt ve tamamen futbola özgü bir tasarıma sahip. Bu da seyircileri oyun alanına olağanüstü derecede yaklaştırıyor ve ev sahibi taraftarlar tezahürata başladığında yoğun bir akustik atmosfer yaratıyor.

Maç günü ziyaretçileri için stat rehberindeki temel bilgiler şöyle:

Kapasite: Her sıradan iyi görüş sağlayan 25.000 kişilik tamamı koltuklu stat

Konum: Suudi Arabistan'ın batı Riyad bölgesindeki King Saud University kampüsü içinde yer alıyor

Olanaklar: Modern yiyecek alanları, interaktif taraftar bölgeleri, resmi kulüp ürün mağazaları ve lüks özel ağırlama salonları

Ulaşım ve Erişim: Riyad'ın ana çevre yollarına yakın konumda; taksi, araç çağırma hizmetleri ve stada doğrudan ring bağlantısı sunan yakındaki Riyad Metro istasyonlarıyla ulaşılabiliyor

Sorunsuz bir giriş için maça gelecek taraftarlara, başlangıç saatinden en az 90 dakika önce statta olmaları tavsiye ediliyor. Kapılar maç saatinden iki saat önce açılıyor; bu da güvenlik kontrollerinden geçmek, resmi ürünleri almak ve turnikelerin dışındaki maç öncesi taraftar etkinliklerinin tadını çıkarmak için bolca zaman sağlıyor.







