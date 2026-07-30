Suudi Pro Ligi, dünya futbol sahnesindeki durdurulamaz yükselişini sürdürürken Suudi Arabistan genelindeki taraftarlara dünya çapında rekabet, olağanüstü yıldız gücü ve unutulmaz stat atmosferleri sunuyor. Yeni sezon hız kazanırken, dokuz kez lig şampiyonu olan Al-Nassr SC, Riyad'daki ikonik Al-Awwal Park'ta Abha Club'ı ağırlıyor.

Al-Nassr'ın maçları, Orta Doğu sporunda en çok talep gören biletler arasında yer alıyor. Küresel futbol ikonu Cristiano Ronaldo'nun, Sadio Mane, Aymeric Laporte ve Otavio gibi uluslararası yıldızlarla birlikte takıma katılmasından bu yana başkentteki stat atmosferi benzeri görülmemiş bir enerji seviyesine ulaştı.

GOAL'de, koltuklarınızı hiçbir zorluk yaşamadan alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri bir araya getirdik. Başlama tarihinden bilet satış takvimine, genel fiyat aralıklarından stat rehberine kadar Al-Nassr SC ile Abha Club arasında oynanacak maçın biletlerini hemen satın almak için ihtiyacınız olan kapsamlı rehber burada.

Al Nassr FC - Abha Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 6 9 Eyl 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Abha Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr'ın iç saha maçları için resmi kulüp platformları üzerinden genel satışa çıkan ana biletleri doğrudan almak son derece zor olabilir. Muazzam küresel popülerlik ve çok büyük bir yerel taraftar kitlesi nedeniyle, kulübün resmi bilet kontenjanları ve ön satış dönemleri, sezonluk bilet sahipleri ile kayıtlı üyeler için satışa açıldıktan birkaç dakika içinde sık sık tükeniyor.

Neyse ki ikincil bilet satış platformları, garantili koltuk arayan taraftarlar için güvenli, pratik ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Ticombo gibi ikincil platformlar, Cristiano Ronaldo'yu sahada izlemek için yerinizi garantilemenin bir yoludur.

Al Nassr FC - Abha Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları, koltuğun konumuna, görüş kalitesine ve ağırlama ayrıcalıklarının dahil olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Taraftarlar için en iyi haber ise bütçe dostu giriş seçeneklerinin yaygın şekilde bulunması. Böylece taraftarlar, fazla harcama yapmadan üst düzey futbolun keyfini çıkarabiliyor.

Al-Nassr SC - Abha Club maçında en ucuz bilet seçenekleri, kalelerin arkasındaki üst tribünlerde yer alan Kategori 3 genel giriş koltukları için yaklaşık 75 SAR'dan başlıyor. Orta seviye yan tribün seçenekleri, saha içi aksiyonu daha yakından görme imkanı sunarken makul fiyat aralıklarında kalıyor. Premium executive localar ise lüks yiyecek ve içecek hizmetleri sağlıyor.

Kategori 3 Genel Giriş Üst Tribün: 75 SAR ile 120 SAR arası

Kategori 2 Alt Tribün Kale Arkası: 150 SAR ile 250 SAR arası

Kategori 1 Alt Yan Tribün Saha Kenarı Görüşü: 300 SAR ile 550 SAR arası

Premium VIP Lounge ve Executive Hospitality Süitleri: 700 SAR ile 1.500+ SAR arası

Fiyat-performansa odaklanan taraftarlar için Kategori 3 koltuklar ideal başlangıç noktasıdır. Tüm saha genelinde net görüş açıları eşliğinde ev sahibi tribünlerin coşkulu atmosferini hissedebilirsiniz. Yıldız oyunculara ve gol sevinçlerine yakın olmak isteyen taraftarlar ise maçı yakından izlemek için Kategori 1 alt yan tribün biletlerini değerlendirmelidir.

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Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Batı Riyad'da, King Saud University kampüsü içinde yer alan Al-Awwal Park, Orta Doğu'nun önde gelen futbol statlarından biridir. 2015'te açılan ve modern uluslararası standartlara uyacak şekilde kapsamlı biçimde yenilenen stat, Al-Nassr SC'nin kalıcı evi olarak hizmet veriyor.

Atletizm pisti olmadan, tamamen futbol için tasarlanan stat mimarisi, taraftarları çim sahaya son derece yakın konumlandırıyor. Bu kompakt yapı, tribün gürültüsünü artırarak deplasman takımları için göz korkutucu bir ortam ve ev sahibi taraftarlar için elektrik yüklü bir atmosfer yaratıyor.

Maç günü ziyaretçileri için stat rehberinin öne çıkanları:

Kapasite: Her tribünde konforlu görüş sunan 25.000 modern koltuk

Stat Konumu: King Saud University Kampüsü, Riyad, Suudi Arabistan

Stat İçi Olanaklar: Premium concourse alanları, farklı yiyecek satıcıları, resmi takım ürünleri mağazaları ve VIP hospitality lounge'ları

Ulaşım: Taksi ağları, araç çağırma uygulamaları ve ana çevre yolları üzerinden kolay erişim, ayrıca yakındaki Riyad Metro istasyonlarına doğrudan bağlantılar

Maça gidecek taraftarların, başlama saatinden en az 90 dakika önce stada gelmeleri önemle tavsiye ediliyor. Stat kapıları maçtan iki saat önce açılıyor. Bu da taraftarlara güvenlik kontrollerinden geçmek, taraftar alanlarını ziyaret etmek, resmi kulüp ürünleri almak ve takımlar ısınmak için sahaya çıkmadan önce yerlerine yerleşmek için bolca zaman tanıyor.