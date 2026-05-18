Al-Nassr - Damac 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, kısa sürede dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri haline geldi ve 2025/26 sezonu heyecan dolu bir finale doğru ilerlerken, Al-Nassr ile Damac arasındaki maç kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Sezonun son haftasında oynanacak olan bu maç, Najd Şövalyeleri'nin ligin zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmak için büyük önem taşıyor. Cristiano Ronaldo gibi dünya çapında ikonların liderlik ettiği Al-Awwal Park'taki her iç saha maçı, Krallık ve ötesinden taraftarları çeken yüksek tempolu bir etkinliktir.

Al-Nassr - Damac maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 21 Mayıs 2026 Perşembe – 22:00 (Yerel) Al-Nassr - Damac Al-Awwal Park, Riyad Bilet

Al-Nassr - Damac biletleri nereden alınır?

Al-Nassr'ın ev sahibi olduğu maçların biletleri, öncelikle resmi Victory Arena platformu veya Al-Nassr FC resmi uygulaması üzerinden satın alınabilir; bu platformlar, Al-Awwal Park'ta oynanan kulübün ev sahibi maçları için ana bilet satış noktası işlevi görmektedir.

Takımın yüksek popülaritesi nedeniyle, özellikle sezonun son maçı için resmi satışlar genellikle satışa çıktığı dakikalar içinde tükenmektedir.

İlk satışları kaçıran veya tükenmiş olabilecek belirli koltuk bloklarını arayan taraftarlar için StubHub gibi ikincil satış platformları başka bir alternatif olabilir.

Al-Nassr - Damac biletleri ne kadar?

Al-Nassr maçlarının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maçın önemine göre önemli ölçüde değişebilir. Bu maç 2025/26 sezonunun son maçı olduğu için talebin yüksek olması bekleniyor. Ancak her bütçeye uygun seçenekler mevcuttur.

Genel Giriş: Stadyuma en uygun fiyatlı şekilde girmek isteyenler için, üst katlarda veya kale arkasında bulunan biletler, StubHub gibi ikincil pazarlarda genellikle 80 SAR ile 150 SAR arasında değişmektedir.

Kategori 1 ve 2: Sahayı yandan gören orta sınıf koltuklar genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Premium ve VIP: Lounge erişimi ve daha iyi olanaklar dahil olmak üzere daha lüks bir deneyim için, fiyatlar konukseverlik düzeyine bağlı olarak 1.000 SAR'dan 3.000 SAR'ın üzerine çıkabilir.

Yeniden satış platformlarındaki fiyatların arz ve talebe göre dalgalandığını unutmayın. 21 Mayıs'ta Al-Nassr şampiyonluk yarışında önde olursa, tarih yaklaştıkça fiyatların artmasını bekleyin.

Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi kampüsünde bulunan Al-Awwal Park, Orta Doğu'nun en modern ve atmosferik stadyumlarından biridir. 2020 yılında Al-Nassr'ın ev sahibi stadyumu olduğundan beri, Suudi futbol tarihinin en önemli anlarına sahne olmuştur.