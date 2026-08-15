Basın raporları, Al Nassr kulübü yönetimindeki yeni bir eğilimi ortaya çıkardı. Bu eğilim, "Al Alami" lakaplı takımın kadrosunu fark yaratabilecek yabancı isimlerle güçlendirme arzusu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde takım kadrosunda önemli değişikliklerin önünü açabilir.

Al Nassr kulübüne yakın gazeteci Ali El-Anzi'nin aktardığına göre, mevcut dönemde yabancı oyuncular listesinde değişiklikler yapmaya bir hazırlık olarak, İnigo Martinez ve Bento ikilisini elit listeye kaydırma yönünde bir eğilim bulunuyor.

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Bu hamle, Al Nassr'ın kadrosunu yeniden düzenlemeyi hedefleyen bir planın parçası olarak geliyor. Zira yönetim, Martinez ve Bento ikilisinin yerine iki yeni yabancı transfer yapma yönünde ilerliyor. Böylece takıma, takviyeye ihtiyaç duyduğu mevkilerde ek seçenekler kazandırılacak.

Bu eğilimin hayata geçmesi durumunda Al Nassr, yabancı kadrosunda dikkat çekici bir değişiklik yaşayacak. Özellikle de kulübün bu sezon koyduğu büyük hedefler ve çeşitli kupalarda mücadele etme arzusu göz önüne alındığında, yeni transferlerin takıma anında katkı sağlaması beklenecek.

Nihai tablo ise Al Nassr yönetiminin önümüzdeki dönemde atacağı adımlara bağlı olacak. Yönetim, transfer sezonu kapanmadan mümkün olan en iyi kadro kombinasyonuna ulaşmaya çalışırken, taraftarlar da yeni oyuncuların kimliğini ve Martinez ile Bento'nun akıbetini merakla bekliyor.