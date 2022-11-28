Al Nassr Cristiano Ronaldo'ya üç yıl için 214 milyon euro önerdi

Yeni takımı merakla beklenen Portekizli oyuncu, Orta Doğu'dan dev bir teklif aldı.

Dünya Kupası öncesinde ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından Manchester United ile olan kontratı feshedilen Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan üç yıllık kontrat teklifi aldığı öne sürüldü.

CBS Sport'ta yer alan habere göre Al Nassr Portekizli oyuncuya üç yıl için 214 milyon euroluk bir teklif önerdi.

Habere göre Orta Doğu'dan gelen bu teklife rağmen hala Avrupa'da kalmak isteyen Ronaldo, kendisine gelen tüm teklifleri masaya yatırıp değerlendiriyor.

İsmi devlerle anılıyor

Dünya Kupası öncesinde Chelsea'nin sahibi Todd Boehly'nin Portekizli efsaneye hayranlığı dolayısıyla ismi Londra ekibiyle anılan Ronaldo için bu olasılık ise her geçen gün azalıyor.

Ronaldo Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi halinde kur farkının da etkisiyle günde 3.8 milyon lira kazanacak. Bu kazanç yıldız oyuncunun saniyede yaklaşık 44 lira kazanacağı anlamına geliyor.

İsmi PSG, Real Madrid, Bayern Münih ve Newcastle United ile de anılmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmaya odaklanan Ronaldo, turnuvanın ardından geleceğine ilişkin son kararını verecek.