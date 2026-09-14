Kadrosunun istikrarını koruma konusundaki net arzusunu ortaya koyan proaktif bir hamleyle Al Nassr kulübü yönetimi, parlayan bekinin sözleşmesini yenileme dosyasını açtı. Böylece oyuncuyu bedelsiz kaybettirecek herhangi bir senaryonun önünü kesmeyi ve son sezonların en önemli kozlarından birinin takımda kalmasını güvence altına almayı hedefliyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, başkent kulübü yönetiminin, oyuncunun kendisine herhangi bir kulüple mevcut kulübüne başvurmadan imza atma imkânı tanıyan serbest döneme gelecek ocak ayında girmesinden önce erken harekete geçmeye karar verdiğini ortaya koydu.

Gazete, Al Nassr yönetiminin önümüzdeki dönemde oyuncuyla müzakereleri hızlandırmayı ve dosyayı sözleşmesinin son haftalarına ertelememeyi planladığını, bunun da oyuncunun takım saflarında kalmasına verdiği önemi teyit ettiğini belirtti.

Al Nassr yönetiminin önündeki en büyük zorluğun, Buşel ile yeni sözleşmenin ayrıntıları konusunda anlaşmaya varmakta değil, yenilemenin resmen onaylanması için Mali Denetim Komitesi'nin onayını almakta olduğunu açıkladı.

Bunun, dosyanın tamamlanmasındaki en zor tarafı temsil eden adım olduğuna işaret etti; özellikle kulübün yeni sözleşmeleri ve yenileme işlemleri üzerinde karşılaştığı sıkı denetim göz önüne alındığında ve yönetimin son dönemde Abdulrahman Ghareeb'in sözleşme yenileme dosyasında yaşadığı zorlukların ardından.

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Buşel, sözleşmesinden kalan süreyi satın alma yoluyla Al Fateh kulübünden gelerek ocak 2023'te Al Nassr'a katılmış ve kısa sürede vazgeçilmez bir asli unsur olarak kendini kabul ettirmişti. Uluslararası "Transfermarkt" ağına göre, Al Alami formasıyla çeşitli müsabakalarda 131 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda üç gol atarken 18 gol pası verdi.