Bir İtalyan devi, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Portekizli João Félix'i önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için Barcelona ile yarışa girdi.

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Barcelona'nın, Al Nassr ile mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek olan João Félix'i önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği basına yansımıştı.

İngiliz Daily Sports gazetesi, İtalyan Corriere dello Sport'a dayandırdığı haberinde Napoli'nin Portekizli yıldızı önümüzdeki dönemde transfer etmeyi çok istediğini aktardı.

Habere göre Al Nassr, João Félix'in takımdan ayrılmasına karşı çıkmıyor ancak 45 milyon euro talep ediyor. Bu rakam, İtalyan kulübü için oldukça yüksek.

27 yaşındaki oyuncunun Serie A'da kısa bir deneyimi bulunuyor. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Milan forması giyen Portekizli, 21 maçta yalnızca 3 gol atıp 1 asist yapabilmişti.

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Napoli, Barcelona'nın yanı sıra Tottenham Hotspur ve Chelsea gibi pek çok Premier Lig kulübünün ardından João Félix ile ilgilenen son kulüp oldu.

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Basında çıkan haberlere göre Chelsea, João Félix'i önümüzdeki yaz transfer döneminde bonservis ödemeden geri alabilir ancak bu, Al Nassr yönetiminin vereceği karara bağlı.

Al Nassr, basına yansıyan bilgilere göre João Félix'i geçen yazdan önceki transfer döneminde 30 milyon euro değerindeki bir anlaşmayla Chelsea'den kadrosuna katmıştı.

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Suudi gazetesi Al Riyadiyah'nın daha önce ortaya koyduğu bilgilere göre 2025 yazında imzalanan sözleşme, Al Nassr oyuncudan vazgeçmek istediğini açıkça bildirmediği sürece iki sezonluk otomatik uzatma içeriyor .

João Félix'in Suudi ekibinde kalmaya devam etmesi halinde Chelsea'ye 20 milyon euro ek ödeme yapılacak.

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Al Nassr, 1 Haziran'a kadar süren belirlenmiş süre içinde çıkış maddesini devreye sokarsa transferin maliyeti 30 milyon euroya düşecek ve oyuncu otomatik olarak Londra ekibine geri dönecek.

Anlaşmanın en şaşırtıcı yanı ise Al Nassr'ın, herhangi bir ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalmadan ek iki yıldan vazgeçebilmesi.

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Bu durumda João Félix, 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea'ye geri dönecek.

Ancak karar yalnızca Suudi kulübüne bağlı değil. Al Riyadiyah'ya göre çıkış maddesinin devreye girmesi için oyuncunun da onayı gerekiyor.

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Aynı şekilde João Félix kendi isteğiyle Suudi Arabistan'dan ayrılmak isterse Al Nassr'ın onayını alması gerekecek.

Al Nassr, Portekizli oyuncuyu takımda tutmak için şimdiden çalışmalara başladı ve mali koşullarını iyileştirmeye hazır olduğunu gösterdi.

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Oyuncunun yıllık maaşının ek iki sezonda 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükselmesi ve kendisine başka ayrıcalıklar da tanınması planlanıyor.

Temmuz 2025'te Al Nassr'a gelen João Félix, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Şimdi geleceği, 1 Haziran'dan önce netleşmesi gereken bir karara bağlı.

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Suudi kulübü anlaşmayı sona erdirme hakkını kullanmazsa sözleşme uzatması otomatik olarak devreye girecek ve Chelsea 20 milyon euro ek ödeme alacak.

João Félix, en iyi seviyesine ve saha içindeki hislerine yeniden kavuştuğu Suudi Arabistan'daki başarılı dönemin ardından Avrupa'ya dönme isteğini dile getirdi.

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Oyuncunun hayali Barcelona'ya dönmek, ancak transferine bağlı sözleşme koşulları herhangi bir transferin gerçekleşmesini karmaşık hale getiriyor. Karar Al Nassr ve Chelsea'nin elinde.