Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo transferiyle dolandırıldığını düşünüyor: "Daha önce kebap yerken aynısını yaşadım"

Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo transferinin hislerini kebap örneği vererek anlattı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a yüklü bir kontrat karşılığında imza attı

Ancak liderliği kaptırdıkları ilk sezonu pek parlak geçmiyor

Al Nassr Başkanı dolandırıldığını hissediyor

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla tüm yerel kupalardan elendi. Suudi Arabistan Pro Lig'inde ise liderliği Al Ittihad'a kaptırdılar. Cristiano Ronaldo bu sezonu kupasız tamamlamak istemezken kulüp başkanından şaşırtıcı bir açıklama geldi.

NE SÖYLENDİ? Eldes Marque'de yer alan habere göre, Al Nassr Başkanı Al-Muammar, ArabiaNews50'ye şunları söyledi: "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü."

BÜYÜK RESİM: Yeni takımında oynadığı 11 maçta 11 gol, 2 asist kaydeden Cristiano Ronaldo kupalara veda edince eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktör Rudi Garcia'nın Portekizli yıldızla yaşadığı sorun nedeniyle görevine son verildiği söyleniyor.