Al-Nassr başkan yardımcısı: Zorluklar yakında çözülecek, birlikte kazanacağız

Al-Nassr Kulübü ikinci başkanı Halid El-Malik, kulübün yaşadığı zorlu krizler nedeniyle 2026-2027 yeni futbol sezonu başlamadan önce taraftarları rahatlatmak amacıyla takım taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

Suudi kulübüne uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle Real Mallorca'nın orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa ile anlaşmasına rağmen, Al-Nassr mevcut yaz transfer döneminde hiçbir oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.

El-Malik "X" sitesindeki kişisel hesabından şunları yazdı: "Değerli taraftarlarımız, zorluklar Allah'ın izniyle yakında çözülecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak baskılar ve konuşmalar ne kadar artarsa artsın, odağımız yerini koruyor. Kulübünüz bir haftadan kısa bir süre sonra ilk resmi maçına hazırlanıyor ve tüm enerjimizi ve ilgimizi hak eden şey de bu."

Al-Nassr, Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna 15 Ağustos Cumartesi günü ilk hafta karşılaşmasında Al-Fateh ile karşı karşıya gelerek başlayacak.

El-Malik sözlerini şöyle tamamladı: "Hepinizi, iyi ve kötü günde her zaman bize alıştırdığınız gibi, gelerek, destek vererek ve arkasında durarak takımın yanında olmaya davet ediyoruz. Birlikte yürüyoruz, Allah'ın izniyle birlikte kazanıyoruz."

Al-Nassr, 7 yıl aranın ardından geçen sezon kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumanın yanı sıra, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.