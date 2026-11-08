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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Al Nassr Al Oqaidi'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, Al Ahli altın fırsatı bekliyor

Al Nassr FC
Al Ahli
Premier Lig
N. Al-Aqidi
Suudi Arabistan

Al-Alami zorlu bir kaderle karşılaşabilir

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, önümüzdeki dönemde önemli oyuncularından birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Milli file bekçisi Nawaf Al Aqidi'nin sözleşmesinde serbest döneme girmesine az bir süre kalırken, yönetimin oyuncuyla olan bağını yenileme konusundaki tutumu belirsizliğini koruyor; Al Ahli ise oyuncunun geleceğindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun serbest döneme girmesine ve diğer kulüplerle görüşmesine imkân tanıyan önümüzdeki ocak ayı yaklaşmasına rağmen, Al Nassr yönetimi Al Aqidi'nin sözleşmesini yenilemek için şimdiye kadar herhangi bir resmi teklif sunmadı.

Buna karşılık Al Ahli, 26 yaşındaki kaleci serbest döneme girer girmez bundan yararlanmayı hedefleyerek oyuncunun durumunu takip ediyor; nitekim kulüp, mevzuatın buna izin vermesinin hemen ardından oyuncuyla doğrudan görüşerek bedelsiz transfer anlaşması yapmanın hazırlıklarını yapıyor.

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Gelecek maçlar
ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ

AHL

AHL

Premier Lig

20 Kas 2026

AFS

AFS

Bu hamle, Al Aqidi'nin geleceğini birden fazla senaryoyla karşı karşıya bırakıyor; zira Al Nassr yönetimi, kaleciyi elinde tutmak istiyorsa sözleşme yenileme konusundaki tutumunu netleştirmek zorunda kalacak. Özellikle görüşmelerin gecikmesi, Al Ahli'ye harekete geçme ve başkent kulübüyle transfer görüşmelerine girmeden oyuncunun hizmetlerini elde etme fırsatı verebilir.

Al Nassr'daki kariyeri boyunca Al Aqidi 56 maça çıktı; bu maçların 16'sında kalesini gole kapatmayı başarırken, kalesinde 62 gol gördü. Böylece Suudi transfer piyasasında takip edilen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Serbest dönemin tarihi yaklaşırken, ister Al Nassr'ın sözleşme yenilemek için görüşme kapısını açmasıyla ister onu bedelsiz kadrosuna katma fırsatını gözleyen Al Ahli'nin ilgisinin devam etmesiyle olsun, önümüzdeki haftalar milli kalecinin rotasının belirlenmesinde önemli görünüyor.

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