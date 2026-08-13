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Çeviri:

Al Nassr - Al Ittihad maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Ittihad
C. Ronaldo

Al Nassr FC, Suudi Pro Ligi'nde Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al Nassr, Suudi Pro League takvimindeki en büyük maçlardan birinde Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Ittihad'ı ağırlıyor; bu karşılaşma ülkenin en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübünü karşı karşıya getiriyor. Al Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde son şampiyon olarak sezona girerken Cristiano Ronaldo da hâlâ hücum hattının liderliğini yapıyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü olan Al Ittihad ise yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma hedefiyle geliyor.

GOAL, Al Ittihad - Al Nassr biletlerini hemen şimdi satın almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere bir araya getirdi.

Al Nassr FC - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 22
Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, StubHub üzerinden işlem yapmak. Platform, Al Ittihad - Al Nassr karşılaşması için doğrulanmış oturma seçenekleri, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânı sunuyor. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League sitesi ve Al Nassr'ın kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulur. Ancak ligin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu büyüklükte bir maçta, resmi kontenjanlar yayımlandıktan sonra, genellikle santra vuruşundan bir veya iki hafta önce son derece hızlı şekilde tükenir. Yerini garanti altına almak isteyen ve biletsiz kalma riskini göze almak istemeyen taraftarlar için, StubHub gibi ikincil pazarlardan önceden rezervasyon yapmak güçlü biçimde tavsiye edilir.

Ev sahibinde Ronaldo, deplasman tarafında ise Benzema dahil olmak üzere sahadaki yıldız gücü düşünüldüğünde, bu maçın sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek.

Al Nassr FC - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor. Ancak bu ölçekteki bir maçın fiyatlarının ligin ortalamasının oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikram hizmetleri dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini Al-Awwal Park'ta izlemek isteyen taraftarlar için en iyi fiyat-performans giriş noktasını sunuyor. Deplasman ekibinin kimliği ve her iki taraftaki oyuncuların profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Nassr FC - Al Ittihad Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC - Al Ittihad form durumu

ALN

ALN - Form

ALQ
K3-1
ALS
K2-4
HIL
B1-1
GOS
K0-1
DHA
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ITT

ITT - Form

ALI
K1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
B2-2
ALJ
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Al Nassr FC - Al Ittihad: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al Nassr FCÇizimAl Ittihad
3
0
2
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
MS
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
MS
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Nassr FC - Al Ittihad puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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