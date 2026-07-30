Suudi Pro Ligi, dünya futbolunun en dikkat çekici organizasyonlarından biri olarak kendini hızla kabul ettirdi; küresel süperstar yetenekleri, tutkulu taraftar desteğini ve büyüleyici maç günü deneyimlerini kendine çekti. Sezon tüm hızıyla sürerken, başkentin devi Al-Nassr SC, Riyad'daki ikonik Al-Awwal Park'ta Al Fateh SC'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Al-Nassr'ın maçları, Orta Doğu sporunda en çok talep gören biletler arasında yer alıyor. Kulübün efsanevi golcü Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix ve Otavio gibi yüksek profilli uluslararası yetenekleri kadrosuna katmasından bu yana, Riyad'daki stat atmosferi doruk noktasına ulaştı.

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Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Nassr SC ile Al Fateh SC arasında oynanacak Suudi Pro Ligi karşılaşması, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 21.00 AST'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi bileti nasıl alınır?

Yüksek talep gören Suudi Pro Ligi maçlarında birincil biletleri doğrudan kulüplerin resmi platformları üzerinden bulmak gerçekten zor olabilir. Al-Nassr'ın iç saha maçları için ayrılan resmi biletler, kulüp üyeleri, kombine sahipleri ve yerel taraftar gruplarından gelen yoğun talep nedeniyle genel satışa çıktıktan dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Resmi genel satış biletlerini alamayan taraftarlar için doğrulanmış ikincil bilet platformları, girişinizi garanti altına almanın en kolay, en güvenli ve en güvenilir yolunu sunuyor. Ticombo gibi çevrim içi pazar yerleri, taraftarlara çeşitli oturma kategorilerindeki anlık uygunluğu gerçek zamanlı karşılaştırma imkânı sunduğu için en doğru seçenek olarak öne çıkıyor.

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Nassr SC'nin iç saha maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, sahaya yakınlığına ve ağırlama hizmetlerinin dahil olup olmamasına göre değişiyor. Taraftarlar açısından en çok ilgi gören nokta ise standart üst katman koltuklarının oldukça erişilebilir giriş seviyesindeki fiyatlardan başlaması; bu da üst düzey futbolu aileler ve tarafsız futbolseverler için erişilebilir kılıyor.

En ucuz bilet seçenekleri, kalelerin arkasındaki 3. kategori genel oturma alanında yaklaşık 120 SAR'den başlıyor. Orta seviye yan tribün seçenekleri, sahanın kenarında iyi görüş açılarını daha makul fiyatlarla sunarken, premium ağırlama loceleri daha üst düzey bir lüks deneyim sağlıyor.

Kategori 3 Üst Tribün Genel Giriş: 120 SAR - 180 SAR

Kategori 2 Alt Tribün Kale Arkası: 200 SAR - 300 SAR

Kategori 1 Alt Yan Tribün Saha Kenarı Görüşü: 350 SAR - 600 SAR

Premium VIP Lounge ve Ağırlama Suitleri: 750 SAR - 1.800+ SAR

Bütçesini düşünen taraftarlar, 3. kategori koltuklarda en yüksek karşılığı bulacaktır; burada canlı ev sahibi taraftar atmosferini içinize çekerken sahanın tamamını net şekilde görebilirsiniz. Saha içindeki aksiyona ve süperstarların gol sevinçlerine mümkün olduğunca yakın olmak istiyorsanız, 1. kategori alt yan tribün biletleri özellikle tavsiye edilir.

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Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Resmi adı King Saud University Stadium olan Al-Awwal Park, Al-Nassr SC'nin modern iç saha stadı olarak hizmet veriyor. İlk olarak 2015'te inşa edilen ve modern Avrupa stat standartlarını karşılamak için kapsamlı şekilde yenilenen tesis, özellikle futbol için tasarlanmış dünya çapında bir ortam sunuyor.

Etrafı koşu pistleriyle çevrili eski oval atletizm statlarının aksine, Al-Awwal Park kompakt ve tamamen futbola özgü bir tasarıma sahip. Bu da seyircileri oyun alanına olağanüstü derecede yaklaştırıyor ve ev sahibi taraftarlar tezahürata başladığında yoğun bir akustik atmosfer yaratıyor.

Maç günü ziyaretçileri için stat rehberinin öne çıkan başlıkları:

Kapasite: Her sıradan iyi görüş sağlayan, tamamı koltuklu 25.000 kişilik stat

Konum: Suudi Arabistan'ın Batı Riyad bölgesinde, King Saud University kampüsü içinde yer alıyor

Tesisler: Modern yiyecek alanları, interaktif taraftar bölgeleri, resmi kulüp ürün mağazaları ve lüks özel ağırlama salonları

Ulaşım ve erişim: Riyad'ın ana çevre yollarına yakın konumda; taksi, araç çağırma hizmetleri ve stada doğrudan shuttle bağlantıları bulunan yakındaki Riyad Metro istasyonlarıyla ulaşılabiliyor

Sorunsuz bir giriş için maça gelecek taraftarlara, başlangıç saatinden en az 90 dakika önce statta olmaları tavsiye ediliyor. Kapılar maçtan iki saat önce açılıyor; bu da güvenlik kontrollerinden geçmek, resmi ürünleri almak ve turnikelerin dışında maç öncesi taraftar etkinliklerinin tadını çıkarmak için bolca zaman sağlıyor.







