Al-Nassr - Al-Ettifaq maçına bilet nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fikstürü, fiyatlar, koltuk bilgileri ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışı, Al-Nassr FC’nin Al-Ettifaq Kulübü’nü Riyad’da ağırlayacağı bu kritik karşılaşma ile iyice kızışıyor.

Efsanevi Cristiano Ronaldo'nun liderliğindeki Al-Nassr FC, Al-Awwal Park'ta ev sahibi olarak sergilediği üstün performansı sürdürmeyi ve ligin zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Tarihsel olarak bu iki takım arasında heyecan verici maçlar yaşanmış ve Al-Ettifaq Club, Riyad'ın devleri için sık sık aşılması zor bir engel olduğunu kanıtlamıştır.

İster uygun fiyatlı genel giriş bileti, ister birinci sınıf konukseverlik deneyimi arıyor olun, GOAL şu anda biletleri nasıl temin edebileceğinize dair tüm bilgileri ve talimatları sunuyor.

Al-Nassr - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 24 Nisan 2026 Cuma, 21:00 AST Al-Nassr FC - Al-Ettifaq Club Al-Awwal Park, Riyad Bilet

Al-Nassr - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi maç biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Bilet satın almanın başlıca yolu, Al-Nassr FC’nin resmi bilet satış portalı ve lig genelinde kullanılan webook.com platformudur. Genel satış kotalarının büyük bir kısmı bu platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ancak, Cristiano Ronaldo'nun muazzam popülaritesi ve bu maçın yüksek profilli niteliği nedeniyle, bu biletler satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenebilir.

İlk satışta bilet alamayan taraftarlar için StubHub gibi ikincil pazar yerleri, bilet temin etmek için bir alternatif sunar. İkincil pazarlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanabilir, bu nedenle rezervasyon yaparken fiyatları kontrol etmeyi unutmayın.

Al-Nassr - Al-Ettifaq maçından ne beklemeli?

Al-Nassr FC, durmak bilmeyen Cristiano Ronaldo ve yaratıcı Joao Felix'in öncülüğünde son beş maçında 18 gol atarak muhteşem bir form sergiliyor. Al-Awwal Park'ta top hakimiyetini ele geçirme yetenekleri, onları Suudi Pro Ligi'ndeki herhangi bir takım için zorlu bir rakip haline getiriyor.

Bununla birlikte Al-Ettifaq Kulübü, dirençli yapısıyla tanınıyor ve kontrataklarda rakiplere zarar verebilecek kaliteye sahip. Georginio Wijnaldum’un orta sahada tempoyu kontrol etmesiyle birlikte, takım düşmanca bir Riyad seyircisinin baskısıyla başa çıkmak için gereken tecrübeye de sahip.

Tarihsel olarak, bu maç nadiren tek taraflı bir karşılaşma olur. En son karşılaşmalarında, Aralık 2025'te 2-2 berabere kalan ve 2025'in başlarında Al-Ettifaq'ın 3-2'lik heyecan verici galibiyetini gördük. Bir diğer dikkat çekici sonuç ise 2024'ün sonlarında Al-Nassr'ın 3-0'lık net galibiyetiydi.

Al-Nassr - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi biletleri: Fiyatları ne kadar?

Al-Nassr FC maçlarının bilet fiyatları, her bütçeye uygun olacak şekilde kademelendirilmiştir ve belirli promosyon kategorilerinde 15 SAR'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Ancak, bunun gibi yüksek profilli bir Suudi Pro Ligi maçı için genel giriş biletleri genellikle 50 SAR ile 250 SAR arasında değişmektedir.

StubHub gibi ikincil pazarlarda fiyatlar, maç tarihine yakınlık ve koltuk konumuna göre değişebilir.

Stadyuma girişinizi garanti altına almak için her zaman güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.

Al-Nassr - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Al-Awwal Park'taki maçlar için konuk ağırlama paketleri, premium koltuklar, özel lounge erişimi ve gurme ikramlar dahil olmak üzere üst düzey bir maç günü deneyimi sunar.

Hospitality fiyatları, lüks seviyesine ve dahil olan hizmetlere bağlı olarak 1.500 SAR ile 5.000 SAR arasında değişebilir.

Bu biletleri temin etmek için taraftarlar, resmi Al-Nassr bilet satış sitesinde veya Al-Awwal Park web sitesinde platin veya VIP bölümlerine bakmalıdır.

Al-Nassr FC - Al-Ettifaq Club: Son karşılıklı maçlar

Tarih Yarışma Maç Skor 30 Aralık 2025 Suudi Pro Ligi Al-Ettifaq - Al-Nassr 2-2 21 Şubat 2025 Suudi Pro Ligi Al-Nassr - Al-Ettifaq 2-3 20 Eylül 2024 Suudi Pro Ligi Al-Ettifaq - Al-Nassr 0-3 22 Aralık 2023 Suudi Pro Ligi Al-Nassr - Al-Ettifaq 3-1 14 Ağustos 2023 Suudi Pro Ligi Al-Ettifaq - Al-Nassr 2-1

Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Al-Awwal Park, Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi kampüsünde yer alır ve Al-Nassr FC'nin canlı atmosferli ev sahipliği yapar.

Yaklaşık 25.000 kişilik kapasitesiyle, bu stadyum sadece futbola özel bir stadyumdur, yani taraftarlar ile saha arasında koşu pisti bulunmamaktadır.

Stadyuma gelen ziyaretçiler için en iyi ulaşım yolu Uber veya Careem gibi araç paylaşım hizmetleridir, çünkü stadyumun hemen yanındaki otopark maçın başlamasından saatler önce dolmaktadır.

Stadyumda çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunulmaktadır ve dijital biletleme için tam donanımlıdır. Biletlerin çoğu webook uygulaması üzerinden veya mobil giriş QR kodları olarak e-posta ile gönderildiğinden, telefonunuzun şarjının dolu olduğundan emin olun.

Stadyum, tüm katılımcılara rahat bir ortam sağlamak için aile ve tek kişilik bölümlerin açıkça işaretlendiği şekilde birkaç kategoriye ayrılmıştır.