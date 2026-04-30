Al-Nassr - Al-Ahli maçında işler tamamen çığırından çıktı: Kingsley Coman korkunç bir faul yaptı ve Merih Demiral'ın saldırısına uğradı

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr, Çarşamba günü Al-Ahli'yi 2-0 mağlup ederek Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Ancak maçın bitiş düdüğünün hemen ardından sahada işler tamamen çığırından çıktı.

Geçen hafta sonu AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Al-Ahli ile Al-Nassr arasındaki maç, gergin bir atmosferde geçti. Üçüncü sıradaki Al-Ahli, şampiyonluk şansını sürdürmek için lideri deplasmanda yenmek zorundaydı.

Ancak bu başaramadı. Ronaldo ve Kingsley Coman'ın golleriyle Al-Nassr 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlemeye başladı.

Maçın ardından King Saud University Stadyumu'nda ortalık karıştı. Her şey maçın son saniyelerinde, Coman'ın orta sahada Merih Demiral'a arkadan sert bir faul yapmasıyla başladı. Fransız oyuncu sarı kartla kurtuldu.

Hemen ardından son düdük çaldığında, birçok oyuncu birbiriyle kavga etmeye başladı. Demiral'ın Coman'a saldırmasını önlemek için diğer oyuncular tarafından zaptedilmesi gerekti.

Türk savunma oyuncusu, kısa süre sonra AFC Şampiyonlar Ligi madalyasını göstererek Al-Nassr oyuncularını ve taraftarlarını biraz daha kışkırtmaya karar verdi. Bir süre sonra sosyal medyada da şu mesajı paylaştı: "Stadyumlarında ilk kez bir Şampiyonlar Ligi madalyası var."

Bu arada Ronaldo, Thmanyah'ın kamerası önünde bir Al-Ahli taraftarıyla sohbet etti. Portekizli süper yıldız, "Beş Şampiyonlar Ligi," dedi. "Bende beş tane var!"

Demiral, kısa bir süre sonra orada bulunan basına da bu konuda bir şeyler söyledi. “Arkadaşları Dünya Kupası'nı kazandı ve futbolu bıraktı. O ise burada, Orta Doğu'da 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla havalı havalı davranıyor. Al-Nassr için hiçbir şey kazanamıyor bile. Eğer şampiyon olamazsa ayrılmakla tehdit etti. Kariyerinin bu şekilde sona ermesi oldukça hayal kırıcı,” dedi savunma oyuncusu.