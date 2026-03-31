Al Nassr - Al Ahli maç biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, dünya futbolunda en çok izlenen liglerden biri haline geldi ve Riyad ekibi Al Nassr ile Cidde ekibi Al Ahli arasındaki karşılaşma kadar büyük öneme sahip maçlar pek azdır.

Cristiano Ronaldo gibi dünya çapında ikonların Najd Şövalyeleri'nin hücum hattını sürüklediği bu maçta, Ivan Toney ve Riyad Mahrez gibi yıldızlarla dolu Al Ahli takımıyla karşılaşacak. Al-Awwal Park'taki atmosferin elektrikleneceği kesin.

Al Nassr - Al Ahli maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 28 Nisan 2026 Salı, 21:00 (Yerel) Al Nassr - Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Bilet

Al Nassr - Al Ahli biletleri nereden alınır?

Suudi Pro Ligi biletleri için ana platform, Krallık'taki çoğu büyük etkinliğin resmi bilet satış ortağı olan webook.com'dur.

Cristiano Ronaldo’nun dünya çapındaki muazzam hayran kitlesi ve bu rekabetin yüksek önemi nedeniyle, resmi bilet kotaları genellikle halka satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenmektedir.

Stadyuma kolayca giriş yapılabilmesi için, biletlerin çoğu artık sadece mobil cihazlarda kullanılabilen geçiş kartları olarak düzenlenmektedir. Bu kartlar turnikelerde akıllı telefonunuzdan doğrudan taranabilir, böylece kağıt biletlere gerek kalmaz ve giriş kapısında bekleme süreleri kısalır.

Resmi sitede biletlerin tükendiğini fark ederseniz, StubHub gibi son dakika seçeneklerine bakabilirsiniz.

Al Nassr - Al Ahli biletleri ne kadar?

Al Nassr'ın ev sahibi olduğu maçların bilet fiyatları, rakibe ve maçın önemine göre değişir. Al Ahli gibi Kategori A'daki bir maç için fiyatlar genellikle standart bir lig maçından daha yüksektir.

İşte bekleyebileceğiniz fiyatlar:

En Ucuz Biletler: Üst katlarda veya kale arkasında bulunan genel giriş koltuklarının fiyatları genellikle 185 SAR ile 250 SAR arasında başlar. StubHub gibi ikincil satış platformlarında, talebe bağlı olarak yaklaşık 81 $ ’dan (yaklaşık 304 SAR) başlayan giriş fiyatları bulabilirsiniz.

Üst katlarda veya kale arkasında bulunan genel giriş koltuklarının fiyatları genellikle arasında başlar. StubHub gibi ikincil satış platformlarında, talebe bağlı olarak yaklaşık ’dan başlayan giriş fiyatları bulabilirsiniz. Standart Koltuklar: Yan görüş (uzun kenar) koltukları, taktiksel oyunun daha iyi bir perspektifini sunar ve genellikle 400 SAR ile 850 SAR arasında değişir.

Yan görüş (uzun kenar) koltukları, taktiksel oyunun daha iyi bir perspektifini sunar ve genellikle ile değişir. Premium ve Konukseverlik: Lüks bir deneyim arayanlar için Al-Awwal Park, inanılmaz konukseverlik paketleri sunar. Gurme ikramlar ve deri döşemeli koltuklar içeren VIP Lounge erişimi, 1.500 SAR ile 4.000 SAR arasında değişebilir. Özel Executive Box'lar (7 ila 10 kişi kapasiteli), deneyimin zirvesidir ve fiyatları genellikle grup için 15.000 SAR'ı aşar.

Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyad'daki Kral Saud Üniversitesi kampüsünün kalbinde yer alan Al-Awwal Park (eski adıyla Mrsool Park), Orta Doğu'nun en modern ve atmosferik stadyumlarından biridir.

Geçmişteki geniş çok amaçlı stadyumların aksine, Al-Awwal Park futbol için özel olarak tasarlanmış bir mekandır; bu da taraftarların sahaya inanılmaz derecede yakın olmasını ve konuk takımları sindiren bir "kazan etkisi" yaratmasını sağlar.

Stadyum yaklaşık 25.000 taraftar kapasitesine sahiptir. Bazı uluslararası stadyumlardan daha küçük olmasına rağmen, kompakt tasarımı sayesinde stadyumda kötü koltuk bulunmamaktadır.

Stadyuma ulaşmanın en kolay yolu Uber veya Careem'dir, çünkü önemli maç günlerinde park yeri bulmak zor olabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih ederseniz, Riyad Metrosu (2. Hat) üniversite bölgesine hizmet vermektedir, ancak istasyondan stadyum kapılarına kadar kısa bir taksi yolculuğu genellikle tavsiye edilir.

Kapılar genellikle maçın başlamasından iki saat önce açılır. Güvenlik kontrolleri sıkıdır, bu nedenle çevre kontrollerinden geçip koltuğunuzu bulmak için en az 60 dakika erken gelin.